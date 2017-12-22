Магазин «Двери» на Красноармейской
Новости / Общество

По инициативе территориальной избирательной комиссии в ДШИ стартовала межмуниципальная игра «Брейн-ринг»

22 декабрь 2017, 21:44
По инициативе территориальной избирательной комиссии в ДШИ стартовала межмуниципальная игра «Брейн-ринг»
12 декабря 2017 года по инициативе Гусевской территориальной избирательной комиссии в Детской школе искусств стартовала межмуниципальная интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», посвящённая Дню Конституции Российской Федерации.

Правила игры заключаются в следующем: командам предоставляется одна минута на обсуждение вопроса. В случае неправильного ответа или фальстарта – другой команде предоставляется 20 секунд на обсуждение.

В увлекательных состязаниях приняли участие 7 молодёжных команд из городов: Черняховска, Озёрска и пять команд из г. Гусева (представители: Гусевского агропромышленного колледжа, Гусевского политехнического техникума, МОУ СОШ №1, № 3, №5). Игра проходила в 3 этапа: отборочные, полуфинальные и финальные игры. Острая борьба между командами завязалась уже в первом туре. Все команды демонстрировали целеустремлённость, умение концентрироваться, а также способность принимать решения.

По итогам игры победителем стала команда учащихся МОУ СОШ № 3 г. Гусева, второе место заняла команда из г. Черняховска, а третье место получили участники из г. Озёрска.
Теги: ДШИ
210 просмотров
0
Другие новости по теме
В школе №3 прошла выставка научно-технического творчества «НТТМ-2016»
В школе №3 прошла выставка научно-технического творчества «НТТМ-2016»
В День Конституции в Гусеве вручили паспорта школьникам в рамках всероссийской акции «Мы - граждане России»
В День Конституции в Гусеве вручили паспорта школьникам в рамках всероссийской акции «Мы - граждане России»
25 марта в школе №3 прошёл муниципальный этап регионального конкурса «Лидер XXI века»
25 марта в школе №3 прошёл муниципальный этап регионального конкурса «Лидер XXI века»
В колледже сервиса и туризма прошла церемония подведения итогов Молодежных игр
В колледже сервиса и туризма прошла церемония подведения итогов Молодежных игр

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona