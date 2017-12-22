По инициативе территориальной избирательной комиссии в ДШИ стартовала межмуниципальная игра «Брейн-ринг»

22 декабрь 2017, 21:44

12 декабря 2017 года по инициативе Гусевской территориальной избирательной комиссии в Детской школе искусств стартовала межмуниципальная интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», посвящённая Дню Конституции Российской Федерации.



Правила игры заключаются в следующем: командам предоставляется одна минута на обсуждение вопроса. В случае неправильного ответа или фальстарта – другой команде предоставляется 20 секунд на обсуждение.



В увлекательных состязаниях приняли участие 7 молодёжных команд из городов: Черняховска, Озёрска и пять команд из г. Гусева (представители: Гусевского агропромышленного колледжа, Гусевского политехнического техникума, МОУ СОШ №1, № 3, №5). Игра проходила в 3 этапа: отборочные, полуфинальные и финальные игры. Острая борьба между командами завязалась уже в первом туре. Все команды демонстрировали целеустремлённость, умение концентрироваться, а также способность принимать решения.



По итогам игры победителем стала команда учащихся МОУ СОШ № 3 г. Гусева, второе место заняла команда из г. Черняховска, а третье место получили участники из г. Озёрска.

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