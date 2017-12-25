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Гусевская молодежь поздравила детей из студенческих семей и детей с ограниченными возможностями

25 декабрь 2017, 13:50
Гусевская молодежь поздравила детей из студенческих семей и детей с ограниченными возможностями
В минувшую пятницу сотрудники отдела молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ» совместно с активной молодежью города поздравили детей из студенческих семей и детей с ограниченными возможностями с наступающим Новым годом.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Дед Мороз и Снегурочка создали для ребят атмосферу волшебства и праздника, подарив им сладкие подарки и игрушки.
Теги: новый год
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