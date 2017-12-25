Гусевская молодежь поздравила детей из студенческих семей и детей с ограниченными возможностями
25 декабрь 2017, 13:50
В минувшую пятницу сотрудники отдела молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ» совместно с активной молодежью города поздравили детей из студенческих семей и детей с ограниченными возможностями с наступающим Новым годом.новый год
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Дед Мороз и Снегурочка создали для ребят атмосферу волшебства и праздника, подарив им сладкие подарки и игрушки.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Дед Мороз и Снегурочка создали для ребят атмосферу волшебства и праздника, подарив им сладкие подарки и игрушки.
180 просмотров
0