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Здание малого зала ДО отремонтируют для «Детско-юношеского центра»

30 декабрь 2017, 18:59
Здание малого зала ДО отремонтируют для «Детско-юношеского центра»
28 декабря Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о приспособлении объекта культурного наследия федерального значения «Здания офицерского казино» в городе Гусеве под МАУДО «Детско-юношеский центр», этот указ стал самым лучшим подарком для жителей нашего округа. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мае этого года во время визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев, глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов рассказал о замечательном здании малого зала Гарнизонного Дома Офицеров, которое является историческим памятником города. Глава администрации поделился с губернатором своими планами о приспособлении залов учреждения под помещения для Детско-юношеского центра г. Гусева, в котором активно развиваются новые секции и в старом здании им просто не хватает места для занятий. Но для того, чтобы предоставить для наших талантливых детей такую возможность, в малом зале ГДО необходимо сделать ремонт. Председатель Комитета ветеранов Великой Отечественной войны Сергей Семенихин также рассказал Антону Алиханову о своей идей обосновать там клуб Совета ветеранов, где они могли бы проводить занятия патриотического воспитания с молодежью. Антон Андреевич поддержал эти инициативы и пообещал обсудить данный вопрос с Президентом РФ.

И вот, наконец, мечты становятся реальностью. Благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и содействию губернатора Калининградской области Антона Алиханова в следующем году в учреждении начнется капитальный ремонт.

Творческие и талантливые ребята нашего округа будут заниматься в обновленных залах бывшего «Здания офицерского казино». На втором этаже учреждения планируется разместить творческие и спортивные объединения ДЮЦа, а зал на первом этаже станет просторной площадкой для занятий бальными танцами.

«В секции бальных танцев у нас занимается более 40 детей. Наши ребята очень активные и неоднократно становились призерами различных областных соревнований. Мы надеялись, что зал, в котором проходят наши тренировки станет еще более комфортным. Ведь для занятий танцами требуется специальное напольное покрытие и зеркала. Тогда ребята смогут полноценно отрабатывать свои навыки. Мы очень рады, что теперь мы будем заниматься в новом зале. Приятная и комфортная обстановка всегда располагает тренироваться еще больше и достигать новых высот. Теперь на ежегодных бальных соревнованиях «Вальс цветов», которые проводятся в нашем городе, мы будем встречать танцоров со всей области в красивом и просторном зале», - поделилась своей радостью тренер-педагог по спортивно-бальным танцам Ольга Киселева.

Это стало отличной новостью и для представителей общественных организаций города Гусева.

«Я очень благодарен, что наши пожелания были услышаны. Это замечательный подарок к Новому году. Теперь мы будем иметь место для проведения уроков мужества и славы для нашего молодого поколения», - говорит Сергей Семенихин.
Теги: Дом офицеров ДЮЦ ремонт
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Русский ювелирный дом
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Гость пупкин
# 1Гость пупкин
Вообще то там инициатором не Семенихин был а В. Дацук.
А что насчет ЗАГСа? Зажилили?
И причем тут Путина приплели? Выборы чтоль?
Сегодня, 20:24   ЦитироватьОтветить0
Достали
# 2Достали
Цитата: Гость пупкин
Вообще то там инициатором не Семенихин был а В. Дацук.
А что насчет ЗАГСа? Зажилили?
И причем тут Путина приплели? Выборы чтоль?

Пупин, ты читаешь новость или просто пи....шь. Путин выделили деньги из резервного фонда ПРЕЗИДЕНТА.
А если не знаешь кто подходил к Алиханову и с кем тот разговаривал, почитай на сайте
Сегодня, 20:50   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 3Гость.
Достали,
Что значит из РЕЗЕРВНОГО? Из личного счета крысеныша? Или это наши с вами общие деньги? Думаю, что деньги наши народные. Просто красивое название: резервный фонд. Когда, наконец-то, задавим эту крысу? Надоел.
Сегодня, 21:00   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 4Гость гость
Надо же такие вопросы решает президент.
Сегодня, 21:02   ЦитироватьОтветить0
осел
# 5осел
Ни в одной стране мира президент такими вопросами не занимается, ПРОСТО СМЕШНО.
Сегодня, 21:08   ЦитироватьОтветить0
Яшка
# 6Яшка
Насколько мне известно, малый зал Дома офицеров используется для прощания с военными или офицерами МВД,для гражданских панихид.... Странно как-то в этом зале что-то устраивать....
Сегодня, 21:35   ЦитироватьОтветить0

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