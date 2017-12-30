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Гусевские предприниматели сделали подарки детям из малообеспеченных семей

30 декабрь 2017, 19:13
Гусевские предприниматели сделали подарки детям из малообеспеченных семей
Новый год – это всегда ожидание приятных сюрпризов и подарков. Все дети в эти праздничные дни ждут чудес и исполнения желаний. И хочется, чтобы ни один ребенок не остался без внимания.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, глава городского округа – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов обратился к гусевским предпринимателям и руководителям предприятий в канун Нового года сделать подарки детям из малообеспеченных семей.

Генеральный директор ООО «Профстайл» Виктор Мишнев, генеральный директор ООО «Эдиль» Александр Грушин, директор Гусевского РайПО Виктор Пузыревский, индивидуальные предприниматели Сергей Ходырев и Вольдемар Цельминьш предоставили в комиссию по социальной политике окружного Совета депутатов 100 сладких новогодних подарков.

Председатель комиссии Лариса Бесшапочникова развезла подарки каждому ребенку из малообеспеченных семей или семей попавших в сложную жизненную ситуацию.
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