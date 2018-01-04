Полицейский Дед Мороз вместе с инспекторами ГИБДД прогулялся по улицам города Гусева
4 январь 2018, 16:02
В рамках всероссийской акции МВД «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» организовали праздничное шествие главного новогоднего персонажа по улицам районного центра.новый год полиция акция
Сопровождали Деда Мороза две Снегурочки и инспекторы ГИБДД вместе с руководителем дорожной полиции муниципалитета.
Полицейские останавливали прохожих с детьми и дарили малышам новогодние подарки. Юные жители Гусева искренне радовались встрече с Дедом Морозом и с удовольствием рассказывали ему стихи.
Инспекторы ГИБДД еще раз напомнили маленьким пешеходам о правилах безопасного поведения на дорогах, в том числе о недопустимости игр вблизи проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. Родителей полицейские призвали не оставлять детей на улице без присмотра, держать малышей за руку при переходе проезжей части, а также строго соблюдать правила перевозки юных пассажиров в автомобилях.
Сопровождали Деда Мороза две Снегурочки и инспекторы ГИБДД вместе с руководителем дорожной полиции муниципалитета.
Полицейские останавливали прохожих с детьми и дарили малышам новогодние подарки. Юные жители Гусева искренне радовались встрече с Дедом Морозом и с удовольствием рассказывали ему стихи.
Инспекторы ГИБДД еще раз напомнили маленьким пешеходам о правилах безопасного поведения на дорогах, в том числе о недопустимости игр вблизи проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. Родителей полицейские призвали не оставлять детей на улице без присмотра, держать малышей за руку при переходе проезжей части, а также строго соблюдать правила перевозки юных пассажиров в автомобилях.
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