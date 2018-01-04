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Полицейский Дед Мороз вместе с инспекторами ГИБДД прогулялся по улицам города Гусева

4 январь 2018, 16:02
Полицейский Дед Мороз вместе с инспекторами ГИБДД прогулялся по улицам города Гусева
В рамках всероссийской акции МВД «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» организовали праздничное шествие главного новогоднего персонажа по улицам районного центра.

Сопровождали Деда Мороза две Снегурочки и инспекторы ГИБДД вместе с руководителем дорожной полиции муниципалитета.

Полицейские останавливали прохожих с детьми и дарили малышам новогодние подарки. Юные жители Гусева искренне радовались встрече с Дедом Морозом и с удовольствием рассказывали ему стихи.

Инспекторы ГИБДД еще раз напомнили маленьким пешеходам о правилах безопасного поведения на дорогах, в том числе о недопустимости игр вблизи проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. Родителей полицейские призвали не оставлять детей на улице без присмотра, держать малышей за руку при переходе проезжей части, а также строго соблюдать правила перевозки юных пассажиров в автомобилях.
Теги: новый год полиция акция
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