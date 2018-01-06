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Общество / Спорт

Фигуристы ДЮЦ провели для жителей города новогодний праздник «Ледовые фантазии»

6 январь 2018, 00:01
Фигуристы ДЮЦ провели для жителей города новогодний праздник «Ледовые фантазии»
Все отмечают праздники по-разному. Вот и ребята из объединения «Фигурное катание» Детско-юношеского центра 27 декабря на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса силами педагогов и волонтеров провели новогодний праздник «Ледовые фантазии» для жителей нашего города.

Мероприятие получилось красочным и интересным. Гостей было не мало. Сказка на льду сопровождалась выступлениями юных фигуристов.

Мероприятие подготовлено молодым перспективным тренером, кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию Алексеем Макаровым и его воспитанниками.

Ребятам было, что показать, и они справились с этой задачей на отлично. Каждый ребенок, да и зритель, получил массу впечатлений и положительных эмоций. Настоящая сказка на льду с обязательными атрибутами Нового года – Дедом Морозом и Снегурочкой – закончилась хороводом на льду и подарками для детей.

Спасибо организаторам, юным фигуристам, их родителям и гостям праздника за хорошее настроение! Ждем желающих заниматься фигурным катанием на каток!
Теги: ДЮЦ фигурное катание новый год
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