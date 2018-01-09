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В Детско-юношеском центре прошёл «Семейный фестиваль», посвящённый новогодним традициям

9 январь 2018, 19:39
В Детско-юношеском центре прошёл «Семейный фестиваль», посвящённый новогодним традициям
Вот и подошли к концу новогодние праздники, но все еще хочется чего-то необычного и волшебного. Ведь именно подготовка делает сам новогодний праздник особенным. Помните, как в детстве захватывало дух от ожидания праздника? Как хотелось, чтобы поскорее началась настоящая сказка?

Вот именно, в процессе подготовки к предстоящим праздникам у педагогов МАУ ДО «ДЮЦ», родилась идея организовать и провести в Детско-юношеском центре «Семейный фестиваль», на котором дети вместе с родителями смогут еще глубже окунуться в новогоднюю атмосферу.

Во время фестиваля педагоги ДЮЦ предоставили возможность всем присутствующим совершить интерактивное путешествие, познакомиться с обычаями и традициями встречи Нового года в разных уголках земного шара. Кроме этого все участники были приглашены на виртуальную экскурсию по заводу, на котором изготавливаются елочные игрушки. А самым главным событием фестиваля все-таки стало проведение мастер-классов «HAND — MADE», на которых каждый участник под руководством педагогов смог изготовить небольшой подарок для себя или своих близких своими же руками.

Участникам было предложено изготовить новогодний шар в технике «Декупаж», интерактивную новогоднюю открытку в технике «Скрапбукинг – шейкер», 3D-аппликацию или Рождественский венок.

Благодаря точным инструкциям наших педагогов и индивидуальному подходу к каждому участнику мастер-класса, все выполненные работы были интересны и неповторимы, каждый ощутил себя творцом новогоднего шедевра. Ведь действительно, вещи, изготовленные своими руками, не сравнятся с магазинными покупками, потому что в них хранится частичка души автора, их всегда приятнее дарить, а еще приятнее - получать такой подарок от близких людей.
Теги: ДЮЦ фестиваль новый год мастер-класс
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