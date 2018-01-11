Директор ДЮЦ рассказала Антону Алиханову о планах на здание малого зала ДО
11 январь 2018, 12:34
Вчера во время рабочего визита в Гусев Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов посетили здание бывшего малого зала Гарнизонного Дома Офицеров города Гусева. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.ДЮЦ Антон Алиханов
Благодаря подписанного Президентом РФ Владимиром Путиным Указа о выделении денежных средств на приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Здания офицерского казино» в городе Гусеве под МАУДО «Детско-юношеский центр», историческое здание приобретет новую жизнь. Главный архитектор города Дим Охрименко представил губернатору проект по реконструкции здания, который позволит сохранить уникальную архитектуру сооружения.
Директор Детско-юношеского центра Татьяна Гаврилова, рассказала о том, что их центр постоянно развивается и в нем появляются новые направления деятельности. Поэтому в старом здании им уже не хватает места для того чтобы воплощать все свои идеи в жизнь. Новость о том, что скоро у них появится возможность заниматься в новых отремонтированных залах, стала большой радость для всех преподавателей и воспитанников ДЮЦа.
Татьяна Владимировна с большим воодушевлением показала губернатору какие секции планируется разместить в бывшем «Здании офицерского казино». Под одной крышей объединятся талантливые, творческие, активные и деятельные ребята. На втором этаже здания будут проходить занятия по различным секциям: робототехника, 3D-моделирование, программы «Простые механизмы» и «Мир конструкторов», занятия на фрезерном станке ЧПУ, лазерная презентация и нейропилотирование. Также в новом здании свои способности будут развивать ребята из группы «Прорыв». Эти талантливые молодые люди осваивают новые технологии и работают над различными кейсовыми заданиями в рамках Всероссийского проекта «Школа реальных дел».
В большом зале на первом этаже будут проходить занятия бальными танцами, которыми в Гусеве занимается более 40 детей. На этом же этаже расположится организация по взаимодействию молодежи города с Советом ветеранов. Представители общественных организаций будут проводить с молодым поколением уроки патриотизма, мужества и славы. В Гусеве активно развивается молодежное движение Юнармия, Российское движение школьников, Волонтеры победы, участники которых также смогут собираться вместе и обсуждать новые идеи.
Антон Алиханов положительно оценил планы по объединению творческой молодежи в бывшем малом здании ГДО и с удовольствием принял приглашение директора МАУДО «ДЮЦ» Татьяны Гавриловой приехать на открытие нового центра после ремонта.
Благодаря подписанного Президентом РФ Владимиром Путиным Указа о выделении денежных средств на приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Здания офицерского казино» в городе Гусеве под МАУДО «Детско-юношеский центр», историческое здание приобретет новую жизнь. Главный архитектор города Дим Охрименко представил губернатору проект по реконструкции здания, который позволит сохранить уникальную архитектуру сооружения.
Директор Детско-юношеского центра Татьяна Гаврилова, рассказала о том, что их центр постоянно развивается и в нем появляются новые направления деятельности. Поэтому в старом здании им уже не хватает места для того чтобы воплощать все свои идеи в жизнь. Новость о том, что скоро у них появится возможность заниматься в новых отремонтированных залах, стала большой радость для всех преподавателей и воспитанников ДЮЦа.
Татьяна Владимировна с большим воодушевлением показала губернатору какие секции планируется разместить в бывшем «Здании офицерского казино». Под одной крышей объединятся талантливые, творческие, активные и деятельные ребята. На втором этаже здания будут проходить занятия по различным секциям: робототехника, 3D-моделирование, программы «Простые механизмы» и «Мир конструкторов», занятия на фрезерном станке ЧПУ, лазерная презентация и нейропилотирование. Также в новом здании свои способности будут развивать ребята из группы «Прорыв». Эти талантливые молодые люди осваивают новые технологии и работают над различными кейсовыми заданиями в рамках Всероссийского проекта «Школа реальных дел».
В большом зале на первом этаже будут проходить занятия бальными танцами, которыми в Гусеве занимается более 40 детей. На этом же этаже расположится организация по взаимодействию молодежи города с Советом ветеранов. Представители общественных организаций будут проводить с молодым поколением уроки патриотизма, мужества и славы. В Гусеве активно развивается молодежное движение Юнармия, Российское движение школьников, Волонтеры победы, участники которых также смогут собираться вместе и обсуждать новые идеи.
Антон Алиханов положительно оценил планы по объединению творческой молодежи в бывшем малом здании ГДО и с удовольствием принял приглашение директора МАУДО «ДЮЦ» Татьяны Гавриловой приехать на открытие нового центра после ремонта.
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