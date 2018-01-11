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Антон Алиханов пообещал посодействовать в создании бювета с минеральной водой на территории ФОКа

11 январь 2018, 13:15
Антон Алиханов пообещал посодействовать в создании бювета с минеральной водой на территории ФОКа
Еще один объект, которому вчера уделил внимание Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, был Физкультурно-оздоровительный комплекс города Гусева, рассказали в пресс-службе городской администрации. Городской парк и ФОК давно стали любимым местом времяпровождения жителей и гостей города.

Директор учреждения Дмитрий Карасев рассказал губернатору о том, что комплекс постоянно развивается и на его территории имеются ресурсы, которые можно использовать для еще большего привлечения посетителей и туристов. Так при строительстве комплекса была разведана на его территории самоизливающаяся скважина с минеральной водой. Последняя проба, которая была взята в 2016 году, показала, что вода может использоваться в качестве лечебно-столовой. Данный ресурс планируется использовать для создания бювета с минеральной водой в городском парке, который стал бы еще одной туристической привлекательностью для оздоровительных и познавательных прогулок.

Администрацией округа уже направлена заявка на участие в ежегодный конкурсе «Создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области», проводимого Министерством по культуре и туризму.

Антон Андреевич пообещал учесть пожелания гусевцев по обустройству бювета при рассмотрении заявок.
Теги: Антон Алиханов ФОК
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Гектор
# 1Гектор
а Дмитрий рассказал Антону о проблемах финансовых и о том, что скоро комплекс пополам сложится? Или побоялся Евгена?
Сегодня, 13:25   ЦитироватьОтветить2
Гость александр
# 2Гость александр
да ничего там не сложится,просто надо попросить Пашу Рыжего чтобы сильно не кричал когда в теннис играет а то и впрямь сложится.
Сегодня, 14:30   ЦитироватьОтветить1
N
# 3N
..у Алиханова такое выражение лица, когда он слушает как задвигает Карасев...Наверное думает, что местные здесь курят... какой бювет? Лучше бы просили об открытии производства!
Сегодня, 15:38   ЦитироватьОтветить3
строитель
# 4строитель
Он чуть не сложился ещё при Самсонове! До сих пор выпрямляют)))
Сегодня, 16:14   ЦитироватьОтветить1
Фанат Бювета
# 5Фанат Бювета
Скорей бы уже открыли Бювет! дождаться прям жители города не могут..Лучше бычто нибудь полезное сделали,нахрена нам это колонка??
Сегодня, 18:37   ЦитироватьОтветить3
Гость гость
# 6Гость гость
Ебанутый губернатор, ему только деньги нужны в свой карман . А остальное всё показуха.
Сегодня, 23:02   ЦитироватьОтветить0

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