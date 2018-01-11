Антон Алиханов пообещал посодействовать в создании бювета с минеральной водой на территории ФОКа
11 январь 2018, 13:15
Еще один объект, которому вчера уделил внимание Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, был Физкультурно-оздоровительный комплекс города Гусева, рассказали в пресс-службе городской администрации. Городской парк и ФОК давно стали любимым местом времяпровождения жителей и гостей города.Антон Алиханов ФОК
Директор учреждения Дмитрий Карасев рассказал губернатору о том, что комплекс постоянно развивается и на его территории имеются ресурсы, которые можно использовать для еще большего привлечения посетителей и туристов. Так при строительстве комплекса была разведана на его территории самоизливающаяся скважина с минеральной водой. Последняя проба, которая была взята в 2016 году, показала, что вода может использоваться в качестве лечебно-столовой. Данный ресурс планируется использовать для создания бювета с минеральной водой в городском парке, который стал бы еще одной туристической привлекательностью для оздоровительных и познавательных прогулок.
Администрацией округа уже направлена заявка на участие в ежегодный конкурсе «Создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области», проводимого Министерством по культуре и туризму.
Антон Андреевич пообещал учесть пожелания гусевцев по обустройству бювета при рассмотрении заявок.
Директор учреждения Дмитрий Карасев рассказал губернатору о том, что комплекс постоянно развивается и на его территории имеются ресурсы, которые можно использовать для еще большего привлечения посетителей и туристов. Так при строительстве комплекса была разведана на его территории самоизливающаяся скважина с минеральной водой. Последняя проба, которая была взята в 2016 году, показала, что вода может использоваться в качестве лечебно-столовой. Данный ресурс планируется использовать для создания бювета с минеральной водой в городском парке, который стал бы еще одной туристической привлекательностью для оздоровительных и познавательных прогулок.
Администрацией округа уже направлена заявка на участие в ежегодный конкурсе «Создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области», проводимого Министерством по культуре и туризму.
Антон Андреевич пообещал учесть пожелания гусевцев по обустройству бювета при рассмотрении заявок.
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