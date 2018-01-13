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Отчаянные любители зимней рыбалки уже бурят лунки на востоке области

13 январь 2018, 12:33
Отчаянные любители зимней рыбалки уже бурят лунки на востоке области
На востоке Калининградской области стартовал сезон зимней рыбалки. Лёд ещё совсем тонкий, но самые отчаянные любители поклёвки уже сверлят лунки на озёрах. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Перволедье особая пора. Рыбаков так и тянет на озеро. Чтобы не провалиться, лучше воспользоваться лыжами.

Прозрачный лёд расчерчен линиями трещин. Лыжи не дают полной уверенности в безопасности путешествия. Многие из приехавших на Липовское озеро, не решились выйти на лёд. «Хочу пожить ещё», — говорит один из рыбаков.

В центре озера ещё гуляет вода. Рыбаки сверлят лунки в пятнадцати тридцати шагах от берега. Николай Дербуш зашёл дальше всех. Селянин уверяет, что знает озеро, как свои пять пальцев.

Николай Дербуш, рыбак:
— Я здесь живу рядом, вот мой огород рядом с озером. Ставили на щуку, но попался на полкилограмма окунь.

На Липовском озере можно поймать щуку весом до 8 кг, ловят хищницу в основном на живца. Рассказы старожил манят в Липово рыбаков не только из соседних районов. На водоёме были замечены так называемые «разведчики» даже из областного центра. Пока не встал лёд на заливе, рыбаки ищут удачи на востоке области.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Делаем ещё один замер. Толщина льда – 3 сантиметра. МЧС не советует выходить на водоём. Рыбаки говорят, если ночью будет минус 10, то толщина льда увеличится ещё на 1 сантиметр, Подождать бы ещё недельку.

Как ранее писали калининградские «Вести», в областном центре толщина льда на озёрах и прудах не превышает трёх сантиметров. Выходить на него опасно для жизни.

Виталий Хвалей
Теги: рыбалка
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Рыба
# 1Рыба
Каждый год, одних и тех же рыбаков, на одной и той же льдине уносит в одно и тоже море, одни и те же спасатели на одних и тех же катерах и вертолётах ........ и всё одно и тоже. Может это игра какая?.
Сегодня, 14:47   ЦитироватьОтветить1
Пух
# 2Пух
Любители подледного плавания.. Блиннн
Сегодня, 20:54   ЦитироватьОтветить1

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