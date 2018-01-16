Водные артерии на востоке области превратились в крайне опасные места
16 январь 2018, 11:44
Морозы на этой неделе сковали поверхность многих водоёмов. Но лёд пока тонкий. К сожалению, уже есть первые жертвы среди любителей зимней рыбалки. В Багратионовском районе на озере Красный луч ушёл под лёд и погиб мужчина. Инцидент произошел на глазах людей, но помочь рыбаку не смогли.Теги: морозы Писса
Стоит выходить на лёд, когда под коркой полметра пустоты. Однозначно – нет. Корреспондент «ГТРК «Калининград» Виталий Хвалей обследовал берега рек на востоке области. Резкие подъёмы и спады воды среди зимы превратили водные артерии в крайне опасные места. С камерой и штативом туда не добраться. Виталий воспользовался мобильным телефоном. И вот его репортаж.
Хрупкие конструкции изо льда создали два архитектора мороз и река. За последние недели водные артерии на востоке области то резко разливались, то возвращались в берега.
Где-то бурлящий поток, а где-то тихая заводь. Старый понтонный мост через Писсу выглядит, как переправа в затерянный мир.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Видно, как за последнее время резко менялся уровень воды в реке. Это, так называемый, танковый мост, но дорогу здесь обычно сокращают дачники. Сегодня здесь всё трещит, корка льда, которая повисла в воздухе, то и дело падает, да и вообще скользко. Переправляться по этому мосту сейчас дачникам не советую. Опасно.
Лёд повис на ветках гирляндами. Следы разлива реки повсюду. Многие дачные участки среди зимы оказались подтопленными.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Я подошёл к дачным участкам с другой стороны «танкового моста». И должен сказать, что лучше не искушать судьбу и не пытаться переправиться через Писсу в этом месте. Вроде бы лёд и холодно, но всё трещит под ногами. Картина жуткая.
Важно, чтобы родители и учителя в школе еще раз напомнили детям, не нужно искать опасных приключений, лед на озерах еще очень тонкий, а на реках тем более.
Стоит выходить на лёд, когда под коркой полметра пустоты. Однозначно – нет. Корреспондент «ГТРК «Калининград» Виталий Хвалей обследовал берега рек на востоке области. Резкие подъёмы и спады воды среди зимы превратили водные артерии в крайне опасные места. С камерой и штативом туда не добраться. Виталий воспользовался мобильным телефоном. И вот его репортаж.
Хрупкие конструкции изо льда создали два архитектора мороз и река. За последние недели водные артерии на востоке области то резко разливались, то возвращались в берега.
Где-то бурлящий поток, а где-то тихая заводь. Старый понтонный мост через Писсу выглядит, как переправа в затерянный мир.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Видно, как за последнее время резко менялся уровень воды в реке. Это, так называемый, танковый мост, но дорогу здесь обычно сокращают дачники. Сегодня здесь всё трещит, корка льда, которая повисла в воздухе, то и дело падает, да и вообще скользко. Переправляться по этому мосту сейчас дачникам не советую. Опасно.
Лёд повис на ветках гирляндами. Следы разлива реки повсюду. Многие дачные участки среди зимы оказались подтопленными.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Я подошёл к дачным участкам с другой стороны «танкового моста». И должен сказать, что лучше не искушать судьбу и не пытаться переправиться через Писсу в этом месте. Вроде бы лёд и холодно, но всё трещит под ногами. Картина жуткая.
Важно, чтобы родители и учителя в школе еще раз напомнили детям, не нужно искать опасных приключений, лед на озерах еще очень тонкий, а на реках тем более.
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