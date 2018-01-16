В сквере «Аллея Славы» установят Вечный огонь
16 январь 2018, 17:05
Состоялось заседание Президиума Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, на котором было принято решение через общественный Совет обратится к главе муниципального образования «Гусевский городской округ» Евгению Михайлову с просьбой в преддверии празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне установить в сквере «Аллея Славы» Вечный огонь.Теги: Вечный огонь Алея Славы
Глава администрации поддержал идею дополнить мемориальный комплекс постоянно горящим символом вечной памяти защитников Отечества и поручил своему первому заместителю и главному архитектору города подготовить проект и сметную документацию по обустройству памятника.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, разработанную модель Вечного огня обсудят на ближайшем заседании общественного Совета.
Глава администрации поддержал идею дополнить мемориальный комплекс постоянно горящим символом вечной памяти защитников Отечества и поручил своему первому заместителю и главному архитектору города подготовить проект и сметную документацию по обустройству памятника.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, разработанную модель Вечного огня обсудят на ближайшем заседании общественного Совета.
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