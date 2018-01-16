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Новости / Общество

Гусевский городской округ получил новую машину скорой помощи

16 январь 2018, 18:49
Гусевский городской округ получил новую машину скорой помощи
15 января в Калининграде состоялась торжественная церемония вручения ключей от школьных автобусов и машин скорой помощи.

Школьный автопарк в 18 муниципалитетах пополнился 25 новыми автобусами. В течение года будут приобретены ещё 18 школьных автобусов. Как мы уже писали ранее, школьный автопарк города Гусева пополнился двумя автобусами из этой партии.

Также в рамках мероприятия вице-премьер Илья Баринов вручил ключи от 25 машин скорой помощи суммарной стоимостью 74,8 млн рублей, выделенных региону Минпромторгом России в рамках программы по поддержке отечественного автопрома. Одна машина из этой партии досталось Гусевскому городскому округу.

По словам министра здравоохранения региона Александра Кравченко, полученные машины СМП оснащены в соответствии с действующими порядками и стандартами.

«Здесь есть все необходимое для максимально оперативного и комфортного оказания скорой медицинской помощи пациентам, – поделился впечатлениями от новой техники глава минздрава. – Автомобили очень эргономичные. Кроме того, в новой модели «Газель Next» увеличена высота машины, что позволяет бригадам работать более эффективно. Начиная с 2011 года, парк машин СМП региона уже пополнили 110 новых автомобилей».
Теги: скорая помощь больница
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Конь в пальто
# 1Конь в пальто
Очень рад я этому. Спасибо партии и правительству! Хочется ещё поблагодарить,что сегодня первый раз за отопительный сезон батареи стали горячие в Гусеве.
Вчера, 23:11   ЦитироватьОтветить0

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