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Городские власти, полиция и МЧС осмотрели место, где пройдут Крещенские купания

18 январь 2018, 12:50
Городские власти, полиция и МЧС осмотрели место, где пройдут Крещенские купания
Сегодня православные всего мира отмечают Крещенский сочельник, а уже вечером во всех храмах начнутся богослужения.

В храме Всех Святых города Гусева всенощное бдение начнется в 21.00, после которого прихожане храма пройдут крестным ходом к месту купания в честь праздника Крещения Господня (Водокрещи). В этом году местом, где разместили Иордань, стала река Писса возле храма.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, заместитель начальника МО МВД РФ «Гусевский» Александр Клочков и начальник ПЧ-13 по Гусевскому району ГУ МЧС России по Калининградской области Дмитрий Костылев, с раннего утра осмотрели место, где пройдет праздничная церемония.

Городские коммунальные службы уже очистили территорию, прилегающую к Храму от снега. На берегу установлены палатки с обогревателями. Также установлены биотуалеты. Кроме того каждый участник церемонии сможет угоститься горячим чаем.

Обращаем ваше внимание, что в иных местах в Гусеве купания запрещены.
Теги: Крещенские купания
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