Городская администрация проводит опрос: какие объекты необходимо благоустроить в 2018 году

22 январь 2018, 13:01

Администрация Гусевского городского округа занимается формированием комплекса мероприятий для включения в программу конкретных дел в 2018 году. Задача данного опроса – выяснить мнение жителей и максимально вовлечь население в процессы принятия решений по созданию благоприятных, комфортных условий в муниципалитете.В 2018 году областным бюджетом на софинансирование ПКД в городском округе предусмотрено 12 000 000 рублей. Средства местного бюджета составляют 3 600 000 рублей. По поручению губернатора не менее половины этих средств должно быть направлено на улучшение качества водоснабжения.Всего в голосованиях муниципалитета представлено 39 объектов. Общая стоимость работ - 28 634 000 рублей.Голосование продлится до 9 февраля.