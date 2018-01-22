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Городская администрация проводит опрос: какие объекты необходимо благоустроить в 2018 году

22 январь 2018, 13:01
Городская администрация проводит опрос: какие объекты необходимо благоустроить в 2018 году
Администрация Гусевского городского округа занимается формированием комплекса мероприятий для включения в программу конкретных дел в 2018 году. Задача данного опроса – выяснить мнение жителей и максимально вовлечь население в процессы принятия решений по созданию благоприятных, комфортных условий в муниципалитете.

В 2018 году областным бюджетом на софинансирование ПКД в городском округе предусмотрено 12 000 000 рублей. Средства местного бюджета составляют 3 600 000 рублей. По поручению губернатора не менее половины этих средств должно быть направлено на улучшение качества водоснабжения.

Всего в голосованиях муниципалитета представлено 39 объектов. Общая стоимость работ - 28 634 000 рублей.

Проголосовать можно на сайте «Активный гражданин».

Голосование продлится до 9 февраля.
Теги: опрос Админстрация Гусевского района программа конкретных дел
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Galina
# 1Galina
А как Краснознаменск попал в список объектов?
Вчера, 13:10   ЦитироватьОтветить1
Роланд
# 2Роланд
Не тот мост по-моему сфотографировали))) Женя, доделай дело! Позорно же смотреть! Сам не можешь, поповник потряси, пускай помогу избавиться от теплицы под помидоры
Вчера, 15:57   ЦитироватьОтветить5

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