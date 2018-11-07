На сайте «Активный гражданин» стартовало голосование по формированию комплекса мероприятий для включения в Программу конкретных дел на 2019 год. До 1 декабря 2018 года жители Гусевского городского округа смогут проголосовать за те объекты, которые необходимо обустроить в первую очередь.
В 2019 году областным бюджетом на софинансирование ПКД в городском округе предусмотрено 13 000 000 рублей. Средства местного бюджета составляют 3 900 000 рублей. По поручению губернатора не менее половины этих средств должно быть направлено на улучшение качества водоснабжения.
Муниципальная программа будет формироваться с учётом результатов голосований на сайте.
Жителям Гусева предлагают выбрать объекты для благоустройства в рамках ПКД
7 ноября 2018, 15:15
программа конкретных дел
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