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Жителям Гусева предлагают выбрать объекты для благоустройства в рамках ПКД

7 ноября 2018, 15:15
Жителям Гусева предлагают выбрать объекты для благоустройства в рамках ПКД
На сайте «Активный гражданин» стартовало голосование по формированию комплекса мероприятий для включения в Программу конкретных дел на 2019 год. До 1 декабря 2018 года жители Гусевского городского округа смогут проголосовать за те объекты, которые необходимо обустроить в первую очередь.

В 2019 году областным бюджетом на софинансирование ПКД в городском округе предусмотрено 13 000 000 рублей. Средства местного бюджета составляют 3 900 000 рублей. По поручению губернатора не менее половины этих средств должно быть направлено на улучшение качества водоснабжения.

Муниципальная программа будет формироваться с учётом результатов голосований на сайте.
программа конкретных дел
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Читатель
# 1Читатель
Ну раз уж программа реально конкретных дел, то по моему мнению не хватает конкретного тротуара и конкретных "лежачих полицейских" на улице Советской. Что получается, случилось ДТП с участием ребёнка, тут-же уложили "лежачего", но с одной стороны улицы. Чего ждём???
Сегодня, 18:04   ЦитироватьОтветить1

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