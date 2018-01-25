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Список домов, фонд капремонта которых будет сформирован на счете регионального оператора

25 январь 2018, 14:56
В отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Гусевского городского округа, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный законодательством срок, принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора.

Соответствующее постановление подписал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Е.Е. Михайлов 11 января 2018 года. Информацию об этом опубликовали в группе «ГУСЕВ HD», ссылаясь на печатную версию газеты «За доблестный труд».

Ниже приведён список многоквартирных домов, подпадающих под действие постановления:

  1. г. Гусев, пр. Ленина, д. 35
  2. г. Гусев, ул. Маяковского , д. 9
  3. г. Гусев, ул. Московская, д. 4
  4. г. Гусев, ул. Московская, д. 17
  5. г. Гусев, ул. Первомайская, д. 6
  6. г. Гусев, ул. Победы, д. 21
  7. г. Гусев, ул. Суворова, д. 5
  8. г. Гусев, ул. Суворова, д. 10
  9. г. Гусев, ул. Школьная, д. 16
  10. г. Гусев, ул. Ю. Смирнова, д. 13
  11. пос. Кубановка, ул. Центральная, д. 7
  12. пос. Кубановка, ул. Центральная, д. 9
  13. пос. Михайлово, ул. Молодёжная, д. 41
  14. пос. Первомайское, ул. Молодёжная, д. 2
  15. пос. Северный, д. 5
  16. пос. Синявино, ул. Центральная, д. 5
  17. пос. Фурманово, ул. Правобережная, д. 7
  18. пос. Фурманово, ул. Парковая, д. 9
  19. пос. Фурманово, ул. Парковая, д. 11
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