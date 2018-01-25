Список домов, фонд капремонта которых будет сформирован на счете регионального оператора
25 январь 2018, 14:56
В отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Гусевского городского округа, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный законодательством срок, принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора.
Соответствующее постановление подписал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Е.Е. Михайлов 11 января 2018 года. Информацию об этом опубликовали в группе «ГУСЕВ HD», ссылаясь на печатную версию газеты «За доблестный труд».
Ниже приведён список многоквартирных домов, подпадающих под действие постановления:
Соответствующее постановление подписал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Е.Е. Михайлов 11 января 2018 года. Информацию об этом опубликовали в группе «ГУСЕВ HD», ссылаясь на печатную версию газеты «За доблестный труд».
Ниже приведён список многоквартирных домов, подпадающих под действие постановления:
- г. Гусев, пр. Ленина, д. 35
- г. Гусев, ул. Маяковского , д. 9
- г. Гусев, ул. Московская, д. 4
- г. Гусев, ул. Московская, д. 17
- г. Гусев, ул. Первомайская, д. 6
- г. Гусев, ул. Победы, д. 21
- г. Гусев, ул. Суворова, д. 5
- г. Гусев, ул. Суворова, д. 10
- г. Гусев, ул. Школьная, д. 16
- г. Гусев, ул. Ю. Смирнова, д. 13
- пос. Кубановка, ул. Центральная, д. 7
- пос. Кубановка, ул. Центральная, д. 9
- пос. Михайлово, ул. Молодёжная, д. 41
- пос. Первомайское, ул. Молодёжная, д. 2
- пос. Северный, д. 5
- пос. Синявино, ул. Центральная, д. 5
- пос. Фурманово, ул. Правобережная, д. 7
- пос. Фурманово, ул. Парковая, д. 9
- пос. Фурманово, ул. Парковая, д. 11
524 просмотра