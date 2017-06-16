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В Гусеве появится отделение медико-социальной экспертизы

29 январь 2018, 19:08
В Гусеве появится отделение медико-социальной экспертизы
В Калининграде восемь городских отделений медико-социальной экспертизы переведут в одно помещение, а в отдалённых районах области откроются дополнительные бюро. Об этом пишет Клопс.Ru, ссылаясь на заявление зампреда регионального правительства Ильи Баринова во время рабочего выезда в калининградское бюро МСЭ №10.

Единый центр МСЭ будет располагаться в здании на ул. Свердлова, 27,а. В новом помещении окажут все виды диагностики для людей всех возрастов.

По словам руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Калининградской области Бесаевой, сейчас для проведения медико-социальной экспертизы в отдалённые районы выезжают специальные группы. Также в регионе работают два филиала МСЭ — в Черняховске и Советске. В дальнейшем количество таких учреждений увеличится до 14.

«Будем осваивать Гусев, Озёрск, Правдинск. Выездным группам будут предоставлять помещения в поликлиниках. Планируем также выдавать местным врачам лицензии, чтобы они самостоятельно могли провести освидетельствование», — подчеркнул Баринов.
Теги: МСЭ
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mamochka
# 1mamochka
медико-санитарной экспертизы
или
медико-социальной экспертизы
???
Вчера, 22:39   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 2Admin
Цитата: mamochka
медико-санитарной экспертизы
или
медико-социальной экспертизы
???

Ошибся. Исправил
Вчера, 23:05   ЦитироватьОтветить1

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