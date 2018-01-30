Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Городская администрация предлагает ознакомиться со схемой озеленения улицы Московской

Городская администрация предлагает ознакомиться со схемой озеленения улицы Московской

30 январь 2018, 14:26
Городская администрация предлагает ознакомиться со схемой озеленения улицы Московской
Городская администрация предлагает ознакомиться со схемой озеленения улицы Московской, а также проголосовать за или против этого проекта.

Оставить свой голос, а также высказаться о данном проекте можно на страницах администрации в ВКонтакте или Одноклассниках.
Теги: Админстрация Гусевского района
441 просмотр   |   6 комментариев
2
Комфорт-мебель
Другие новости по теме
Большинство гусевцев отдали свой голос за высадку деревьев на улице Московской в грунт
Большинство гусевцев отдали свой голос за высадку деревьев на улице Московской в грунт
Городская администрация проводит опрос среди населения на тему озеленения улицы Московской
Городская администрация проводит опрос среди населения на тему озеленения улицы Московской
Городская администрация проводит опрос среди населения о начале отопительного сезона
Городская администрация проводит опрос среди населения о начале отопительного сезона
Главред газеты из Гусева просит Союз журналистов защитить его от местных властей
Главред газеты из Гусева просит Союз журналистов защитить его от местных властей
Гость Местный
# 1Гость Местный
Раньше так там всё и было. Вопрос: Зачем надо было вырубать??? Всё как обычно у нас, через ж...у. Только теперь, надо очень много лет, чтобы на этих местах стояли деревья.
Вчера, 16:49   ЦитироватьОтветить5
И мои 5 копеек..
# 2И мои 5 копеек..
Хочешь сделать людям хорошо — сначала сделай плохо, а потом верни как было.
Вчера, 16:57   ЦитироватьОтветить3
Аська
# 3Аська
Гость Местный,
Тот же вопрос волнует....сначала уничтожили, а теперь будут на "восстановление" расходовать неслабые бюджетные деньги...
Вчера, 17:01   ЦитироватьОтветить4
Ника
# 4Ника
Вырубку, насколько помню, оправдывали прокладкой новых подземных коммуникаций. С обещанием посадить новые деревья. Прошло семь лет. Наконец, созрели.
А тут и коммуникациям срок подойдёт...менять на новые.
А вообще, лучше поздно, чем никогда.
Вчера, 17:19   ЦитироватьОтветить1
Гость Ольга
# 5Гость Ольга
Ну вот,опять решили деньги отмыть .
Вчера, 19:21   ЦитироватьОтветить0
Житель Московской
# 6Житель Московской
Раньше было немного по другому. Деревья росли по центру. А сейчас собираются высаживать вдоль тротуара.
Вчера, 20:21   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona