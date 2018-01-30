Городская администрация предлагает ознакомиться со схемой озеленения улицы Московской
30 январь 2018, 14:26
Городская администрация предлагает ознакомиться со схемой озеленения улицы Московской, а также проголосовать за или против этого проекта.Админстрация Гусевского района
Оставить свой голос, а также высказаться о данном проекте можно на страницах администрации в ВКонтакте или Одноклассниках.
Оставить свой голос, а также высказаться о данном проекте можно на страницах администрации в ВКонтакте или Одноклассниках.
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