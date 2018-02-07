Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Городская администрация просит помощи в выборе вида деревьев для улицы Московской

Городская администрация просит помощи в выборе вида деревьев для улицы Московской

7 февраль 2018, 19:45
Городская администрация просит помощи в выборе вида деревьев для улицы Московской
В конце января администрация Гусевского городского округа проводила опрос по озеленению улицы Московской. Большинством голосов жителей проект был одобрен.

Теперь городская администрация просит принять участие в опросе по выбору наиболее подходящего вида деревьев, которые в будущем украсят данную улицу нашего города.

Предлагается четыре варианта: липа, ясень, клен, вяз. Оставить свой голос можно на страницах администрации в ВКонтакте или Одноклассниках.
Теги: Админстрация Гусевского района опрос
228 просмотров   |   6 комментариев
0
Комфорт-мебель
Другие новости по теме
Городская администрация проводит опрос среди населения о начале отопительного сезона
Городская администрация проводит опрос среди населения о начале отопительного сезона
Выбери лучшее городское мероприятие года!
Выбери лучшее городское мероприятие года!
Главред газеты из Гусева просит Союз журналистов защитить его от местных властей
Главред газеты из Гусева просит Союз журналистов защитить его от местных властей
КЖД объявляет об изменении движения пригородных поездов в новогодние праздники
КЖД объявляет об изменении движения пригородных поездов в новогодние праздники
Гость.
# 1Гость.
Может стоит обратиться к специалистам, а не лузерам в этом деле. Вы же не проводили опрос какие писсуары поставить в вашу администрацию.
Вчера, 20:12   ЦитироватьОтветить1
Я
# 2Я
А какая разница? Все равно пилить будете потом и будут одни стволы стоять...
Вчера, 20:37   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 3Гость.
Я,
Вот поэтому и следует обращаться к специалистам, а не гусевскому быдлу, которое не хочет даже детские площадки для своих детей.
Вчера, 20:56   ЦитироватьОтветить0
тионов
# 4тионов
а я бы высадил те большие цветы, которые в парке стояли, это бы привлекло туристов в город
Вчера, 22:17   ЦитироватьОтветить0
живу в Гусеве
# 5живу в Гусеве
Клён или липа
Вчера, 23:43   ЦитироватьОтветить0
жительница Гусева
# 6жительница Гусева
А мне каштаны нравятся, они весной очень красиво цветут, клен или липа тоже не плохо.
Сегодня, 00:58   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona