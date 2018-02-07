Городская администрация просит помощи в выборе вида деревьев для улицы Московской
7 февраль 2018, 19:45
В конце января администрация Гусевского городского округа проводила опрос по озеленению улицы Московской. Большинством голосов жителей проект был одобрен.Админстрация Гусевского района опрос
Теперь городская администрация просит принять участие в опросе по выбору наиболее подходящего вида деревьев, которые в будущем украсят данную улицу нашего города.
Предлагается четыре варианта: липа, ясень, клен, вяз. Оставить свой голос можно на страницах администрации в ВКонтакте или Одноклассниках.
Теперь городская администрация просит принять участие в опросе по выбору наиболее подходящего вида деревьев, которые в будущем украсят данную улицу нашего города.
Предлагается четыре варианта: липа, ясень, клен, вяз. Оставить свой голос можно на страницах администрации в ВКонтакте или Одноклассниках.
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