Городская администрация проводит опрос среди населения на тему озеленения улицы Московской

16 октябрь 2017, 19:22

В администрацию МО «Гусевский городской округ» поступили обращения граждан с просьбой озеленения улицы Московской. Жители высказали, что после реконструкции улицы и расширения проезжей части были вырублены деревья, вследствие чего улица стала продуваема ветрами.Сегодня на оперативном совещании начальник Управления архитектуры и градостроения администрации Гусевского городского округа Дим Охрименко представил проект высадки зеленых насаждений по ул. Московской, который предполагает установку более двадцати кадок с декоративными деревьями, такими как установлены возле мемориального комплекса «Штыковая атака». Установить такие кадки архитектор предлагает либо с двух сторон улицы вдоль тротуаров, либо на месте разделительной полосы по середине дороги (фото представлены ниже).Глава администрации Евгений Михайлов поручил провести опрос с жителями города по благоустройству данной территории.. При выборе пункта «Другой вариант» просьба оставить свои предложения в комментариях.