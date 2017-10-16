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Городская администрация проводит опрос среди населения на тему озеленения улицы Московской

16 октябрь 2017, 19:22
Городская администрация проводит опрос среди населения на тему озеленения улицы Московской
В администрацию МО «Гусевский городской округ» поступили обращения граждан с просьбой озеленения улицы Московской. Жители высказали, что после реконструкции улицы и расширения проезжей части были вырублены деревья, вследствие чего улица стала продуваема ветрами.

Сегодня на оперативном совещании начальник Управления архитектуры и градостроения администрации Гусевского городского округа Дим Охрименко представил проект высадки зеленых насаждений по ул. Московской, который предполагает установку более двадцати кадок с декоративными деревьями, такими как установлены возле мемориального комплекса «Штыковая атака». Установить такие кадки архитектор предлагает либо с двух сторон улицы вдоль тротуаров, либо на месте разделительной полосы по середине дороги (фото представлены ниже).

Глава администрации Евгений Михайлов поручил провести опрос с жителями города по благоустройству данной территории. В связи с этим, городская администрация проводит голосование в социальной сети «ВКонтакте». При выборе пункта «Другой вариант» просьба оставить свои предложения в комментариях.
Теги: Админстрация Гусевского района опрос
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Зритель
# 1Зритель
Другой вариант- и на тротуарах,где мешать не будут, и посреди дороги.
Вчера, 19:24   ЦитироватьОтветить0
родина моя тут
# 2родина моя тут
а почему бы не высадить в грунт? дешевле что ли?
Вчера, 19:30   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 3Гость гость
А чем думали, когда вырубают?
Вчера, 19:34   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 4Житель
Высадить в грунт.
Вчера, 19:39   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 5Гость гость
Хвойники лучше, а высоту сдерживать обрезкой
Вчера, 19:58   ЦитироватьОтветить0
Гость Alex12cm
# 6Гость Alex12cm
Кадки от ветра, конечно, спасут...
Вчера, 20:08   ЦитироватьОтветить0
нахрена
# 7нахрена
а зачем было убирать те красивые деревья с полосой, которые были там до ремонта дороги??? сердце сжималось когда все выкорчевывали и уничтожали...
Вчера, 20:27   ЦитироватьОтветить1
мимоход
# 8мимоход
какие в опу кадки??? чтобы легче было убрать потом при надобности??? высадить в грунт!! по центру дороги!! ну а если кадки хотите ставить, то ставьте на тротуаре! за страшными заборами!! пусть вообще будут по центру в грунте и на тротуаре в кадках!! а на счёт заборов, могли бы и узорные сделать!! а не эти уё....ще!! денег зажали!!
Вчера, 20:28   ЦитироватьОтветить1
Конь в пальто
# 9Конь в пальто
Лучше бы высадили туи или можжевельники,как у поликлиники и хорош. И зелень и нет листопада,как сейчас. Носятся дворники за мокрыми листьями. К чему на центральных улицах это? Кому зелень нужна,чтобы погулять,то гуляйте в парке,над речкой,в Грэсовском лесу. К нам во двор приходите на Пушкина 7 в берёзовую рощу. Тут вам вороны на голову нагадят.
Вчера, 21:44   ЦитироватьОтветить1
живу в Гусеве
# 10живу в Гусеве
Я тоже против кадок, достаточно, что весь вид портят эти "ящики" у памятника "Штыковая атака".
Сегодня, 00:38   ЦитироватьОтветить0

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