Большинство гусевцев отдали свой голос за высадку деревьев на улице Московской в грунт
24 ноябрь 2017, 13:15
По поручению главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова в конце октября этого года в официальных социальных сетях и на сайте администрации проводился опрос среди жителей города по вариантам озеленения улицы Московской.Теги: Админстрация Гусевского района
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, большинство гусевцев отдали свой голос за высадку деревьев в грунт.
Учитывая пожелания жителей, глава администрации поручил своим сотрудникам определить места прохождения городских водопроводов, теплотрасс, кабелей на ул. Московской, а также выбрать породу деревьев для озеленения, которая будет оптимальна для произрастания в наших климатических условиях.
Если расположение подземных коммуникаций позволит произвести высадку зеленых насаждений в грунт, то посадка начнется весной следующего года, т.к. это самое благоприятное время для приживания растений.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, большинство гусевцев отдали свой голос за высадку деревьев в грунт.
Учитывая пожелания жителей, глава администрации поручил своим сотрудникам определить места прохождения городских водопроводов, теплотрасс, кабелей на ул. Московской, а также выбрать породу деревьев для озеленения, которая будет оптимальна для произрастания в наших климатических условиях.
Если расположение подземных коммуникаций позволит произвести высадку зеленых насаждений в грунт, то посадка начнется весной следующего года, т.к. это самое благоприятное время для приживания растений.
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