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На ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса прошла акция «День без интернета»

30 январь 2018, 14:42
На ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса прошла акция «День без интернета»
Живое общение, яркие эмоции, новые знакомства – все это можно было получить вчера на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Гусева, где проходила акция «День без интернета». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Множество гусевцев самых разных возрастов пришли поддержать движение «оффлайн».

Организаторы акции (управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального образования и МАУ ДО «ДЮЦ) подготовили для ее участников интересную программу. В фойе ледовой арены любой желающий мог принять участие в мастер-классах по оригами и лего-конструированию. Открытием мероприятия стали показательные выступления воспитанников ДЮЦа. Все желающие, участвовали в веселых конкурсах, эстафетах и получали сладкие призы. А для тех, кто давно мечтал повысить свои навыки катания на льду, преподаватели Детско-юношеского центра по фигурному катанию дали несколько полезных уроков.

По завершению акции у всех осталось позитивное настроение и желание повторить День без интернета снова, а самым маленьким участникам мероприятия на память о проведенном времени подарили воздушные шары.
Теги: ФОК ДЮЦ
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