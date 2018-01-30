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Праздничный марафон прошел в Брянской библиотеке в январские дни

30 январь 2018, 15:29
Праздничный марафон прошел в Брянской библиотеке в январские дни
Нет конкурентов по количеству праздников январю месяцу: Рождество, старый Новый год, Святки, Крещение Господне, плюс знаменательные и памятные даты литературного календаря.

Новогоднее настроение, атмосферу волшебства, создавала празднично оформленная Брянская библиотека. Сверкающая огнями ёлочка, а рядом символ Года – желтая собака, встречали всех посетителей библиотеки.

В эти дни Библиотекарь Бутырская Любовь Васильевна для читателей – детей провела акцию «Ура! Я – первый читатель года». В День рождения Ш.Перро читатели библиотеки совершили путешествие в чудесный мир сказок этого автора. В канун старого Нового года участницы клуба «Селяночка» и работники ДК собрались в библиотеке на святочные посиделки «Чародей вечер».

В Крещенский вечер пришли в библиотеку девицы – красавицы из клуба по интересам «Между нами девочками». Они участвовали в игровой программе «Раз в крещенский вечерок». Девочки читали стихотворения из баллады Жуковского «Светлана», отрывок о Татьяне Лариной «Евгений Онегин».

И завершающими мероприятиями января в библиотеке были час познания о Татьянином дне, беседа, посвященная В. Высоцкому и выставка вязаных и кружевных изделий «Добрых рук мастерство» читательницы библиотеки Комельковой Т.Ф..
Теги: библиотека
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