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В этом году Гусевская больница получит современный ангиограф за 74 млн руб

31 январь 2018, 12:59
В этом году Гусевская больница получит современный ангиограф за 74 млн руб
В этом году областное правительство приобретёт для Гусевской Центральной районной больницы ангиограф за 74 миллиона рублей. Об этом 30 января рассказал Антон Алиханов во время встречи с полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым.

«Для того чтобы продолжить тенденцию к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в этом году будет приобретен ангиограф стоимостью около 74 миллионов рублей для обслуживания пациентов на востоке региона. Таким образом, будет создан второй после областной больницы региональный сосудистый центр», - пояснили в пресс-службе правительства калининградской области.

С приобретением современного ангиографа в Гусеве планируется открытие полноценного регионального сосудистого центра для пациентов со всего востока области.

Современный ангиограф – это уникальная рентгеновская система, которая позволяет врачам оперативно распознать изменения, происходящие в сосудах и тканях. Качественное и точное изображение дает детальную картину происходящих процессов.
Теги: больница
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