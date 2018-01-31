Гусевский район назван одним из самых небезопасных в регионе
31 январь 2018, 13:19
Компания oneFactor выявила наиболее опасные районы в каждом регионе России. Аналитика проводилась с помощью сервиса по таргетированию наружной рекламы SmartIndex, работающего на основе данных о нагрузке на сети мобильных операторов.
Как пишет «Коммерсант», карта рейтинга составлена на основании данных о возникновении экстренных случаев в этих районах, когда пользователям мобильных телефонов приходилось прибегать к вызову «скорой помощи», полиции и других служб спасения. Исследователи анализировали данные за последние три месяца.
Так, например, в Калининградской области «лидируют» Багратионовск, Гусев и Октябрьский район столицы региона.
Как пишет «Коммерсант», карта рейтинга составлена на основании данных о возникновении экстренных случаев в этих районах, когда пользователям мобильных телефонов приходилось прибегать к вызову «скорой помощи», полиции и других служб спасения. Исследователи анализировали данные за последние три месяца.
Так, например, в Калининградской области «лидируют» Багратионовск, Гусев и Октябрьский район столицы региона.
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