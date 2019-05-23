В минувший вторник прошло заседание рабочей группы проекта «Услуга идет к человеку»

23 мая 2019, 11:00

Во вторник, 21 мая, состоялось заседание рабочей группы проекта «Услуга идет к человеку — пилотная практика организации мобильных медико-социальных услуг как площадка консолидации ресурсов местного сообщества Гусевского городского округа Калининградской области». Обсудили результаты апрельской работы мобильных бригад «Золотой час мобильных услуг», рассмотрели вопросы планирования направления «Золотой час для спасения».



Информационно-просветительская программа «Золотой час для спасения» представляет собой цикл интеграционных семинаров-практикумов для различных возрастных категорий слушателей — учащиеся и преподаватели школ, ветераны-члены общественной организации и просто люди старшего поколения, а также добровольцы, которые сотрудничают с Советом ветеранов г. Гусева.



За основу содержания семинарских занятий взята образовательная Программа для волонтеров-медиков по оказанию первой помощи пострадавшим на спортивных и массовых мероприятиях и обучения населения. Совет ветеранов г. Гусева получил согласие на использование методических материалов и информационных листовок от организации Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Методический материал по теме «Инсульт» подготовлен на основе материалов Федерального социально-образовательного проекта «Стоп-инсульт». Программа обладает принципом вариативности. Исходя из первоначального уровня знаний и навыков слушателей, возможно перераспределение времени по темам и видам учебных занятий в пределах программы курса.



Преподавателями курса выступят специалисты ГБУЗ «Гусевская центральная районная больница» в рамках подписанного 25 января с ветеранской организацией Договора о социальном партнерстве.



Совет ветеранов выступил инициатором представления сценариев конкурса на праздничной площадке в День рождения города. Это новационный уровень взаимоотношений общественной организации и местного самоуправления. В основе инициативы — понимание того, что формирование среди населения уверенности в будущем, социального оптимизма, доверия к местной власти влияет на благоприятный имидж города в сознании его жителей. Забота о сохранении здоровья своих граждан — социальная составляющая имиджа города.



В этот же день члены проектной группы провели совместное совещание с начальником Управления образования Т. Н. Бутрим, сотрудниками Информационно-методического центра Г. В. Кожемякиной и Н. А. Орловой, на котором обсудили вопросы организации работы интерактивной площадки для показа скетч-сценок по теме «Популяризация телефонов спасательных служб, определение первых признаков инсульта и инфаркта» 25 мая в День города.

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