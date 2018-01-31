Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В палатах детского отделения Гусевской ЦРБ поменяют окна там, где была обнаружена плесень

В палатах детского отделения Гусевской ЦРБ поменяют окна там, где была обнаружена плесень

31 январь 2018, 14:20
В палатах детского отделения Гусевской ЦРБ поменяют окна там, где была обнаружена плесень
В связи с поступившими сигналами пользователя социальной сети на плохие условия в палатах детского отделения Гусевской ЦРБ, в минувший понедельник по поручению главы администрации Евгения Михайлова с проверкой туда была направлена рабочая группа.

Вместе с заместителем главного врача Людмилой Курцеба они осмотрели детское отделение, где в трех палатах, на откосах окон была обнаружена плесень. По словам директора МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуарда Грезева сырость возникла вследствие технической ошибки при монтаже окон.

Как этом рассказали в пресс-службе городской администрации, для решения проблемы в данные палаты детской поликлиники будут заказаны новые пластиковые окна.
Теги: больница
450 просмотров   |   4 комментария
0
Военторг
Другие новости по теме
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
В Гусевской центральной районной больнице впервые проведена «Манчестерская операция»
В Гусевской центральной районной больнице впервые проведена «Манчестерская операция»
Врио министра здравоохранения области провёл встречу с врачами Гусевской ЦРБ
Врио министра здравоохранения области провёл встречу с врачами Гусевской ЦРБ
В суд направлено дело против бывшего директора МАУ «Служба заказчика-застройщика» за махинации при оплате строительства новой школы
В суд направлено дело против бывшего директора МАУ «Служба заказчика-застройщика» за махинации при оплате строительства новой школы
строитель так себе
# 1строитель так себе
Так причина же не в окнах, зачем их новые устанавливать ???
Вчера, 15:49   ЦитироватьОтветить5
Гость Коля
# 2Гость Коля
откосы наружные надо делать по уму / гидроизолировать/ а не окна каждый раз менять.
Вчера, 15:51   ЦитироватьОтветить1
житель
# 3житель
Установите нормальные перекрывные краны на радиаторы отопления в палатах.Окно откроешь холодно,а на батареях краны шаровые текут если тронешь поэтому перекрыть невозможно.
Вчера, 15:59   ЦитироватьОтветить1
Я
# 4Я
И за одно висящую штукатурку на потолке в родилке уберите.
Вчера, 16:31   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona