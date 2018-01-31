В палатах детского отделения Гусевской ЦРБ поменяют окна там, где была обнаружена плесень
31 январь 2018, 14:20
В связи с поступившими сигналами пользователя социальной сети на плохие условия в палатах детского отделения Гусевской ЦРБ, в минувший понедельник по поручению главы администрации Евгения Михайлова с проверкой туда была направлена рабочая группа.Теги: больница
Вместе с заместителем главного врача Людмилой Курцеба они осмотрели детское отделение, где в трех палатах, на откосах окон была обнаружена плесень. По словам директора МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуарда Грезева сырость возникла вследствие технической ошибки при монтаже окон.
Как этом рассказали в пресс-службе городской администрации, для решения проблемы в данные палаты детской поликлиники будут заказаны новые пластиковые окна.
Вместе с заместителем главного врача Людмилой Курцеба они осмотрели детское отделение, где в трех палатах, на откосах окон была обнаружена плесень. По словам директора МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуарда Грезева сырость возникла вследствие технической ошибки при монтаже окон.
Как этом рассказали в пресс-службе городской администрации, для решения проблемы в данные палаты детской поликлиники будут заказаны новые пластиковые окна.
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