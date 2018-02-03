Чашу Вечного огня планируют установить к празднованию Дня Победы
3 февраль 2018, 17:53
В братской могиле захоронено более тысячи двухсот советских воинов, павших в январе 1945 года во время штурма бывшего Гумбиннена. Здесь же покоится прах Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, имя которого носит город, - рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: Вечный огонь
Людмила Томина, заместитель главы администрации МО Гусевский городской округ:
— В этом году, сын Сергея Ивановича Гусева Михаил Сергеевич отмечал значимый юбилей, 80 лет. Мы его поздравляли с этим событием и пригласили к нам отмечать День Победы, он уже подтвердил, что приедет к нам в гости, и мы планируем, что именно к празднованию Дня Победы мы успеем установить этот символ, как раз рядом с могилой Сергея Ивановича Гусева.
Сергей Семенихин, ветеран Великой Отечественной войны:
— Я прошёл войну, начиная с 16 лет, и заканчивал её в Восточной Пруссии. Вечный огонь будет сиять, как символ Победы советского народа. Будет извещать о том, что именно советские воины разгромили фашистскую Германию и спасли мир от коричневой чумы.
Людмила Томина, заместитель главы администрации МО Гусевский городской округ:
— В этом году, сын Сергея Ивановича Гусева Михаил Сергеевич отмечал значимый юбилей, 80 лет. Мы его поздравляли с этим событием и пригласили к нам отмечать День Победы, он уже подтвердил, что приедет к нам в гости, и мы планируем, что именно к празднованию Дня Победы мы успеем установить этот символ, как раз рядом с могилой Сергея Ивановича Гусева.
Сергей Семенихин, ветеран Великой Отечественной войны:
— Я прошёл войну, начиная с 16 лет, и заканчивал её в Восточной Пруссии. Вечный огонь будет сиять, как символ Победы советского народа. Будет извещать о том, что именно советские воины разгромили фашистскую Германию и спасли мир от коричневой чумы.
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