Стройцентр
/ / / Чашу Вечного огня планируют установить к празднованию Дня Победы

Чашу Вечного огня планируют установить к празднованию Дня Победы

3 февраль 2018, 17:53
В братской могиле захоронено более тысячи двухсот советских воинов, павших в январе 1945 года во время штурма бывшего Гумбиннена. Здесь же покоится прах Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, имя которого носит город, - рассказывает «ГТРК «Калининград».

Людмила Томина, заместитель главы администрации МО Гусевский городской округ:
— В этом году, сын Сергея Ивановича Гусева Михаил Сергеевич отмечал значимый юбилей, 80 лет. Мы его поздравляли с этим событием и пригласили к нам отмечать День Победы, он уже подтвердил, что приедет к нам в гости, и мы планируем, что именно к празднованию Дня Победы мы успеем установить этот символ, как раз рядом с могилой Сергея Ивановича Гусева.

Сергей Семенихин, ветеран Великой Отечественной войны:
— Я прошёл войну, начиная с 16 лет, и заканчивал её в Восточной Пруссии. Вечный огонь будет сиять, как символ Победы советского народа. Будет извещать о том, что именно советские воины разгромили фашистскую Германию и спасли мир от коричневой чумы.
Теги: Вечный огонь
204 просмотра   |   2 комментария
0
Комфорт-мебель
Другие новости по теме
Чашу Вечного огня решено установить на братской могиле советских воинов по ул. Ю.Смирнова
Чашу Вечного огня решено установить на братской могиле советских воинов по ул. Ю.Смирнова
68 спортсменов приняло участие пробеге «Ольховатка - Гусев», посвященном годовщине штурма Гумбиннена
68 спортсменов приняло участие пробеге «Ольховатка - Гусев», посвященном годовщине штурма Гумбиннена
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Делегация из Гусева привела в порядок захоронения советских воинов в Польше и Литве
Делегация из Гусева привела в порядок захоронения советских воинов в Польше и Литве
Зритель
# 1Зритель
Как достал этот семенихин!!!!!
Вчера, 23:46   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 2Зритель
А я например, его не знаю. И меня не достал.
Спасибо ему.
Сегодня, 02:15   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»