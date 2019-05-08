Ровно год назад две капсулы с Частицами Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Москве и памятника 1200 гвардейцам в Калининграде были доставлены в Гусев главой администрации МО «Гусевский городской округ» Александром Китаевым и главой Гусевского городского округа-Председателем окружного Совета депутатов Андреем Гнездиловым. Сегодня у Вечного огня на Братской могиле советских воинов, павших при штурме Гумбинена, прошла торжественная церемония возложения цветов.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в церемонии приняли участие глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, участник Великой Отечественной войны, Председатель комитета ветеранов Великой Отечественной войны, почетный житель города Гусева Сергей Семенихин, ветераны, воины гусевского гарнизона, юнармейцы, кадеты «АПМК» и неравнодушные гусевцы.
У Вечного огня на Братской могиле советских воинов прошла церемония возложение цветов
8 мая 2019, 14:08
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