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20 февраля родители выпускников смогут опробовать свои силы в сдаче ЕГЭ

7 февраль 2018, 16:17
20 февраля родители выпускников смогут опробовать свои силы в сдаче ЕГЭ
20 февраля Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проводит Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

Впервые акция прошла 7 февраля 2017 года. В этот день к ней присоединились более трех тысяч родителей из 50 регионов.

20 февраля и наш город присоединится к Всероссийской акции. Для родителей выпускников текущего года будет организована пробная сдача ЕГЭ на базе МАОУ «СОШ № 3». Родители смогут пройти через все процедуры экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, написать экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.

сли Вы хотите принять участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», то необходимо предоставить информацию указанные ниже до 12 февраля по электронной почте: obrazovanie@admgusev.ru или обратиться в школу, где обучается Ваш ребенок.

 Информация, которую необходимо предоставить
Теги: ЕГЭ
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