/ / / 20 февраля родители выпускников смогут опробовать свои силы в сдаче ЕГЭ

7 февраль 2018, 16:17

В форме следует обязательно указать:

- Школа, в которой обучается Ваш ребенок;

- Фамилия, имя, отчество родителя (полностью);

- Серия и номер паспорта;

- Адрес электронной почты;

- Контактный телефон.



При себе участникам Акции необходимо иметь:

- Паспорт;

- Гелевую ручку.