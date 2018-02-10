В рамках сотрудничества ДЮЦ и школы №1 была организована экскурсия на Янтарный комбинат
10 февраль 2018, 23:11
9 февраля, в рамках межсетевого взаимодействия и сотрудничества Детско-юношеского центра и МОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза С.И. Гусева» была организована экскурсия на янтарный комбинат.школа ДЮЦ Янтарный комбинат
Во время экскурсии ребята посетили карьер, где непосредственно добывают янтарь, В большой песочнице, с совочками, ребятам предложили искать янтарь. И, не смотря на то, что песок замерзший, «копатели» с удовольствием и азартом собирали солнечный камень.
Кроме этого, на смотровой площадке ребята посетили янтарную пирамиду высотой 3,3 м. Снаружи и внутри стены пирамиды облицованы настоящим янтарем.
Экскурсия продолжилась на комбинате «Янтарный Ювелирпром», где все смогли посмотреть, как создают ювелирные изделия. С большим интересом ребята наблюдали, как из невзрачного камня после шлифовки и обработки получается кусочек огранённого янтарика, который украсит ювелирное изделие.
Потом гостей ждали в Музее янтаря, расположенного на территории Янтарного комбината.
Музей янтарного комбината - экспозиция, включающая уникальные самородки весом более 3 кг, украшения и произведения лучших мастеров янтарного промысла. Также представлена история предприятия, добычи и переработки янтаря.
Познакомились с новыми профессиями, узнали много нового и интересного о нашем янтарном крае.
Большое спасибо от всех хочется сказать Пономарёвой Людмиле и генеральному директору комбината «Янтарный Ювелирпром» Водопьянову Вадиму за приглашение и организацию интересной и познавательной экскурсии.
Еще больше фотографий на сайте ДЮЦ.
Во время экскурсии ребята посетили карьер, где непосредственно добывают янтарь, В большой песочнице, с совочками, ребятам предложили искать янтарь. И, не смотря на то, что песок замерзший, «копатели» с удовольствием и азартом собирали солнечный камень.
Кроме этого, на смотровой площадке ребята посетили янтарную пирамиду высотой 3,3 м. Снаружи и внутри стены пирамиды облицованы настоящим янтарем.
Экскурсия продолжилась на комбинате «Янтарный Ювелирпром», где все смогли посмотреть, как создают ювелирные изделия. С большим интересом ребята наблюдали, как из невзрачного камня после шлифовки и обработки получается кусочек огранённого янтарика, который украсит ювелирное изделие.
Потом гостей ждали в Музее янтаря, расположенного на территории Янтарного комбината.
Музей янтарного комбината - экспозиция, включающая уникальные самородки весом более 3 кг, украшения и произведения лучших мастеров янтарного промысла. Также представлена история предприятия, добычи и переработки янтаря.
Познакомились с новыми профессиями, узнали много нового и интересного о нашем янтарном крае.
Большое спасибо от всех хочется сказать Пономарёвой Людмиле и генеральному директору комбината «Янтарный Ювелирпром» Водопьянову Вадиму за приглашение и организацию интересной и познавательной экскурсии.
Еще больше фотографий на сайте ДЮЦ.
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