Стройцентр
/ / / Гусевцы написали калининградским «Вестям» протестное письмо об использовании немецких гербов в символике города

Гусевцы написали калининградским «Вестям» протестное письмо об использовании немецких гербов в символике города

12 февраль 2018, 17:54
Жители города Гусева прислали в редакцию ГТРК «Калининград» коллективное письмо, в котором выразили свой протест по поводу использования немецких гербов в качестве символов городов Калининградской области.

«Мы, сегодня живущие здесь, ходим по земле, политой кровью и потом наших отцов, дедов и прадедов. Мы восстанавливали, что можно было восстановить, строили новое жилье, тропинки прошлых времен превращали в дороги», — написали гусевцы.

Всё это, по мнению гусевцев, гораздо важнее истории другого народа, жившего здесь ранее.

«Хватит нам того, что Крым побыл под чужим гербом и флагом. Мы не хотим на земле калининградской Донбасса, Луганска и никаких майданов», — продолжили авторы письма.

«Мы считаем, что наша Калининградская область и все города области должны носить герб и флаг Российской Федерации. Каждый турист, пересекший границу нашей области, должен знать, что он находится на территории РФ. Никаких других символов нам не надо», — заключают авторы письма.

Напомним, что калининградские «Вести» провели журналистское расследование о том, что муниципальные гербы повторяют символы крепостей Тевтонского ордена или городов Королевства Пруссия.
символика
469 просмотров   |   9 комментариев
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
По следам Первой мировой: что происходит с захоронениями русских воинов в Гусеве
По следам Первой мировой: что происходит с захоронениями русских воинов в Гусеве
Зритель
# 1Зритель
У нас сейчас прекрасный герб города. Это часть нашей истории. Чего стыдиться то этого?!
Ощущение, что душевнобольной писал это письмо.
Вчера, 19:15   ЦитироватьОтветить8
Гость.
# 2Гость.
Извините, но тот кто писал это письмо - ДОЛБО...БЫ!
Хотелось бы поименный список этих "жильцов Гусева".
Не удивлюсь, если адресаты этого письма на всякий случай не проверили, а нет ли в Гусеве психиатрической больницы.
Вчера, 19:21   ЦитироватьОтветить4
Гость Андрей
# 3Гость Андрей
Авторы письма проявили максимум неуважения к своим предкам. Получается, что мы не должны ценить историю города. Так давайте теперь исключим из употребления историческое название города и запретим произносить "Гумбиннен". Снесём все немецкие здания, как пытались сделать в советское время. Что, снова советских идиотизм воскрес?
Вчера, 19:55   ЦитироватьОтветить4
грамотей
# 4грамотей
КУЧА ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК. Образованный человек даже не прочитал бы такое письмо, не говоря уже о СМИ. Если уж взялись делать такое публичное дело, поучились бы грамоте или, на крайний случай, обратились к специалисту для проверки текста. Стыдно, земляки.
Вчера, 20:09   ЦитироватьОтветить3
СЛАВИК
# 5СЛАВИК
Я ДУМАЮ ЧТО ЕТО ОБРАЩЕНИЕ ПИСАЛ ПОЛНЫЙ ОСЕЛ
Вчера, 20:41   ЦитироватьОтветить3
Приезжй
# 6Приезжй
Вопрос авторам. А где вы на гербе города увидели немецкие (германские, прусские, тевтонские) знаки? Лось? Так вроде лоси живут везде или только в Германии? Корона? Золотая башенная корона с пятью зубцами. Корона является символом муниципального статуса в Российской Федерации, это – «корона городского округа». Наверное стрела? Так нет. Стрела символизирует движение вперед или развитие.
Короче доморощенные борцы с гербами, учите историю и читайте умные книги, а не посты в социальных сетях, которые пишут безграмотные неучи как вы.
http://admgusev.ru/city/cityinfo/symbols.php
Вчера, 22:03   ЦитироватьОтветить0
Анатолий Фесенко
# 7Анатолий Фесенко
Historia magistra vitae (лат.) - История учит жизни. Простая истина, которая, оказывается, не всем доступна. Началась очередная волна борьбы с "германизацией" в Калининградской области. История нашей страны богата историей подобной борьбы. После 1917 г. началась борьба с наследием царского режима: уничтожены тысячи величайших памятников русского зодчества, уже принадлежащих новой стране, уничтожены или проданы по цене лома цветных металлов бесценные произведения искусства, находящихся в коллекциях царской семьи или "проклятых капиталистов", количество репрессированных и расстрелянных людей не поддается учету. Борьба с религией тоже принесла свои плоды в виде разрушенных храмов, сожженных книг и икон. Борьба с фашистским наследием в Калининградской области под лозунгом "история области начинается с 1945 г." сопровождалась уничтожением коммуникаций, зданий, мелиорации, парков и пр. и пр. Под раздачу попали и кладбища Первой мировой войны, где покоились останки тысячи наших дедов и прадедов. Может быть пора не уничтожать, а созидать? У кого есть сомнения, что Калининградской область на законных, бесспорных основаниях принадлежала СССР, а ныне - РФ? Это наша земля и история этой земли - часть нашей истории. Несложно вычислить, кому интересна борьба с "германизацией". И раньше ярые борцы получали если не материальные выгоды, то политические дивиденды...
Сегодня, 00:01   ЦитироватьОтветить0
Я
# 8Я
Очень накрасиво выдавать своё мнение (причем глупое) за мнение всех жителей. Теперь будут думать, что в Гусеве живут одни недоумки.
Сегодня, 01:02   ЦитироватьОтветить0
Хм
# 9Хм
Это наверное Хвалей написал, а репортаж будет от Найдёновой Александры Натальевны )))
Какие ведущие, такие и зрители, кушайте не обляпайтесь!
Сегодня, 02:43   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona