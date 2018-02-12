Гусевцы написали калининградским «Вестям» протестное письмо об использовании немецких гербов в символике города
12 февраль 2018, 17:54
Жители города Гусева прислали в редакцию ГТРК «Калининград» коллективное письмо, в котором выразили свой протест по поводу использования немецких гербов в качестве символов городов Калининградской области.символика
«Мы, сегодня живущие здесь, ходим по земле, политой кровью и потом наших отцов, дедов и прадедов. Мы восстанавливали, что можно было восстановить, строили новое жилье, тропинки прошлых времен превращали в дороги», — написали гусевцы.
Всё это, по мнению гусевцев, гораздо важнее истории другого народа, жившего здесь ранее.
«Хватит нам того, что Крым побыл под чужим гербом и флагом. Мы не хотим на земле калининградской Донбасса, Луганска и никаких майданов», — продолжили авторы письма.
«Мы считаем, что наша Калининградская область и все города области должны носить герб и флаг Российской Федерации. Каждый турист, пересекший границу нашей области, должен знать, что он находится на территории РФ. Никаких других символов нам не надо», — заключают авторы письма.
Напомним, что калининградские «Вести» провели журналистское расследование о том, что муниципальные гербы повторяют символы крепостей Тевтонского ордена или городов Королевства Пруссия.
«Мы, сегодня живущие здесь, ходим по земле, политой кровью и потом наших отцов, дедов и прадедов. Мы восстанавливали, что можно было восстановить, строили новое жилье, тропинки прошлых времен превращали в дороги», — написали гусевцы.
Всё это, по мнению гусевцев, гораздо важнее истории другого народа, жившего здесь ранее.
«Хватит нам того, что Крым побыл под чужим гербом и флагом. Мы не хотим на земле калининградской Донбасса, Луганска и никаких майданов», — продолжили авторы письма.
«Мы считаем, что наша Калининградская область и все города области должны носить герб и флаг Российской Федерации. Каждый турист, пересекший границу нашей области, должен знать, что он находится на территории РФ. Никаких других символов нам не надо», — заключают авторы письма.
Напомним, что калининградские «Вести» провели журналистское расследование о том, что муниципальные гербы повторяют символы крепостей Тевтонского ордена или городов Королевства Пруссия.
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