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В Гусевском районе инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд «Ремень безопасности»

13 февраль 2018, 15:27
В Гусевском районе инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд «Ремень безопасности»
Согласно данным ГИБДД, использование ремней безопасности почти на 50% снижает риск гибели в результате ДТП для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — для пассажиров на задних сиденьях транспортных средств.

В результате столкновения транспортного средства с препятствием на скорости 60 км/ч водителя или пассажиров, которые не пристегнуты ремнями, бросает на элементы конструкции автомобиля или лобовое стекло с силой в несколько тонн, что зачастую приводит к получению несовместимых с жизнью травм.

В целях снижения уровня дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции города Гусева провели оперативно-профилактический рейд «Ремень безопасности». Проверке подверглись не только легковые автомобили, но междугородние автобусы. Полицейские объяснили пассажирам, насколько важно использовать ремень безопасности, а также вручили брошюры с профилактической информацией.

Госавтоинспекция напоминает, что водители и пассажиры, игнорирующие ремни безопасности, привлекаются к административной ответственности по статье 12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция предусматривает наложение штрафа в размере 1000 рублей.
полиция ГИБДД
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Военторг
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