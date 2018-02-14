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Проводится опрос для определения наиболее приоритетной территории по благоустройству города

14 февраль 2018, 15:06
Проводится опрос для определения наиболее приоритетной территории по благоустройству города
Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды муниципалитету необходимо провести исследование по выбору территории для благоустройства. Для этого необходимо участие жителей округа.

В связи с чем, городская администрация просит проголосовать за одно из предложенных мест в нашем городе, которое, по вашему мнению, нужно благоустроить в первую очередь.

Опрос проводится на сайте «Google forms». Выбрать предлагается из трех вариантов: городская площадь, городской парк и сквер возле скульптуры «Лося» и бывшего кинотеатра «Мир».
Админстрация Гусевского района Создание комфортной городской среды
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Комфорт-мебель
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