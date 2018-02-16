После перепрофилирования Черняховского детского дома оставшихся детей переведут в Гусев
16 февраль 2018, 19:57
Центр помощи детям в Черняховске перепрофилируют в дом престарелых из-за того, что осталось мало воспитанников. Об этом рассказала Клопс.Ru во время своего рабочего визита в Черняховск министр соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер в пятницу, 16 февраля.детский дом
«Детский дом больше не нужен — многих воспитанников забрали в приёмные семьи. Учреждение рассчитано почти на 300 детей, а занято меньше чем на треть. В этом году будет последний выпуск. Останется 31 ребёнок — этих детей переведут в детский дом в Гусеве. Планируем, что часть из них уйдёт в семью», — сообщила Майстер.
Весь персонал центра останется на своих местах. Для работы с пожилыми людьми он пройдёт специальное обучение. Дом престарелых откроется осенью и сможет принять до двухсот постояльцев.
«У нас очередь из приёмных родителей. А вот потребность в уходе за пожилыми людьми растёт. Центр в Черняховске — уже пятый дом престарелых в восточной части области. Также учреждение будет принимать инвалидов, в том числе молодого возраста», — подчеркнул вице-губернатор Калининградской области Илья Баринов.
Ранее Анжелика Майстер сообщила, что доля пожилых людей в общем числе населения Калининградской области постепенно увеличивается. Министр связала эту тенденцию с тем, что соцслужбы и медики активно работают над увеличением продолжительности жизни граждан.
«Детский дом больше не нужен — многих воспитанников забрали в приёмные семьи. Учреждение рассчитано почти на 300 детей, а занято меньше чем на треть. В этом году будет последний выпуск. Останется 31 ребёнок — этих детей переведут в детский дом в Гусеве. Планируем, что часть из них уйдёт в семью», — сообщила Майстер.
Весь персонал центра останется на своих местах. Для работы с пожилыми людьми он пройдёт специальное обучение. Дом престарелых откроется осенью и сможет принять до двухсот постояльцев.
«У нас очередь из приёмных родителей. А вот потребность в уходе за пожилыми людьми растёт. Центр в Черняховске — уже пятый дом престарелых в восточной части области. Также учреждение будет принимать инвалидов, в том числе молодого возраста», — подчеркнул вице-губернатор Калининградской области Илья Баринов.
Ранее Анжелика Майстер сообщила, что доля пожилых людей в общем числе населения Калининградской области постепенно увеличивается. Министр связала эту тенденцию с тем, что соцслужбы и медики активно работают над увеличением продолжительности жизни граждан.
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