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В Центральной библиотеке студентам рассказали о процессе голосования в муниципалитете и о работе ТИК

21 февраль 2018, 11:07
В Центральной библиотеке студентам рассказали о процессе голосования в муниципалитете и о работе ТИК
20 февраля в Центральной библиотеке прошло обучение в «Школе молодого избирателя» на которое пришли студенты Гусевского агропромышленного колледжа (преподаватель Л. Сапельникова). Мероприятие с таким названием провела для них секретарь Гусевской Территориальной избирательной комиссии О. Б. Балуева.

Она рассказала молодежи об организации процесса голосования в муниципалитете, о том, как и кто работает в ТИК; чем занимаются члены участковых комиссий; какой путь проходят будущие кандидаты перед тем, как оказаться в избирательном бюллетене. Конечно, особое внимание уделили теме предстоящих выборов Президента Российской Федерации.

Студенты узнали о том, почему так важно прийти на избирательные участки 18 марта, о том, как проголосовать не по месту регистрации или вызвать членов УИК на дом для организации выездного голосования. Надеемся, что эти ребята проявят гражданскую активность, и непременно будут участвовать в выборах.
библиотека выборы студенты агропромышленный колледж
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