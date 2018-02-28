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Информационный сайт города Гусева

Гусев может стать самым комфортным малым городом и получить крупный денежный грант

28 февраля 2018, 11:23
Гусев может стать самым комфортным малым городом и получить крупный денежный грант
Жители и гости выбирают ту часть города, которую хотели бы увидеть видоизменённой в первую очередь. Это нужно для конкурса. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Калининградка Елена Кретова с внучкой в Гусеве проездом, приехали поболеть на хоккейный матч. В физкультурно-оздоровительном центре очереди возле урны для голосований. Узнав, что Гусев может победить в конкурсе проектов самых комфортных малых городов России, Елена спешит отдать и свой голос.

Елена Кретова, гостья Гусева:
— Безусловно, визитная карточка — это центр, где перекликаются и история, и современность, замечательный храм, который производит просто неизгладимое впечатление!

Таких урн в Гусеве 11, они установлены в самых оживленных местах города. На голосование выставлено три территории, которые предлагается привести в порядок. Исторический центр, городской сквер у скульптуры Лося и Старый парк.

Александр Богданов, зампредседателя Калининградской областной думы:
— Когда кругом всё красиво, нужно привести в порядок центр, а дальше пойдем к окраинам.

Храм Всех Святых на городской площади Гусева сегодня входит в один из популярных туристических маршрутов. Мало у кого из жителей региона нет фотографии рядом со скульптурой знаменитого Лося. Ежегодно здесь появляются новые интересные объекты, статуи и памятники, привлекающие туристов.

Евгений Михайлов, глава администрации Гусевского городского округа:
— На каждой территории нами разработан целый ряд мероприятий, которые мы хотели бы осуществить, но так как условием конкурса является выбор одной из территорий, для нас важен каждый голос нашего жителя.

Итоги первого этапа голосования подведут 2 марта. А если Гусев признают одним из самых красивых малых городов России, то город получит 150 миллионов рублей господдержки на благоустройство.
Создание комфортной городской среды опрос
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Гость МЕСТНЫЙ
# 1Гость МЕСТНЫЙ
И все эти бабки наша любимая администрация срадостью потратит на свои личные нужды))) как всегда это и бывает((((
Сегодня, 14:58   ЦитироватьОтветить1
мда уж
# 2мда уж
А это нормально, что речь идет про храм, а потом сразу - таких урн в городе 11???
Ничьи чувства не оскорблены?

Елена Кретова, гостья Гусева:
— Безусловно, визитная карточка — это центр, где перекликаются и история, и современность, замечательный храм, который производит просто неизгладимое впечатление!

Таких урн в Гусеве 11, они установлены в самых оживленных местах города. На голосование выставлено три территории, которые предлагается привести в порядок. Исторический центр, городской сквер у скульптуры Лося и Старый парк.
Сегодня, 15:13   ЦитироватьОтветить0

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