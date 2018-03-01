2 марта президент России Владимир Владимирович Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской ТЭС. Информация об этом размещена на сайте Кремля.
Позже Владимир Владимирович пообщается с представителями региональных и местных СМИ на V Медиафоруме «Правда и справедливость», который проводится Общероссийским народным фронтом с 2014 года.
Строительство Маяковский ТЭС было начато летом 2016 года, она включает в себя две газотурбинные установки с общей мощностью генерирующего оборудования 160 МВт.
Напомним, что жители городов Советска и Гусева жалуются на шум от новых теплоэлектростанций. Управление Роспотребнадзора подтвердило факт постоянного и монотонного шума на границах санитарно-защитной зоны Маяковской ТЭС. В результате замеров было установлено превышение предельно допустимых уровней звука.
Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской ТЭС
1 марта 2018, 16:23
Путин тэс
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