Стройцентр
/ / / Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской ТЭС
Информационный сайт города Гусева

Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской ТЭС

1 марта 2018, 16:23
Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской ТЭС
2 марта президент России Владимир Владимирович Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской ТЭС. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

Позже Владимир Владимирович пообщается с представителями региональных и местных СМИ на V Медиафоруме «Правда и справедливость», который проводится Общероссийским народным фронтом с 2014 года.

Строительство Маяковский ТЭС было начато летом 2016 года, она включает в себя две газотурбинные установки с общей мощностью генерирующего оборудования 160 МВт.

Напомним, что жители городов Советска и Гусева жалуются на шум от новых теплоэлектростанций. Управление Роспотребнадзора подтвердило факт постоянного и монотонного шума на границах санитарно-защитной зоны Маяковской ТЭС. В результате замеров было установлено превышение предельно допустимых уровней звука.
Путин тэс
211 просмотров
1
Другие новости по теме
Фоторепортаж с праздничных мероприятий в честь Дня города
Фоторепортаж с праздничных мероприятий в честь Дня города
25 октября в ГДК состоялось открытие 8 сезона лиги юмора «Остров КВН»
25 октября в ГДК состоялось открытие 8 сезона лиги юмора «Остров КВН»
Фоторепортаж от Алексея Латышева с фестиваля красок «Red Orange»
Фоторепортаж от Алексея Латышева с фестиваля красок «Red Orange»
Фоторепортаж с торжественного мероприятия на городской площади, посвященное Дню победы
Фоторепортаж с торжественного мероприятия на городской площади, посвященное Дню победы

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona