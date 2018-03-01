/ / / Команда ДЮЦ попала в инженерно-технический образовательный поток в центре развития одаренных детей

1 марта 2018, 20:00

Что же такое нейротехнологии?

Нейропилотирование — это осовремененное слово, обозначающее движение чего-то благодаря силе мысли. В данном случае это не магия, а современные технологии, основанные на том, что мысли — это импульс. Этим импульсом можно управлять физическим или виртуальным объектами.

Нейрогеминг- это новое направление в индустрии развлечений. Его появление обусловлено успехами в области изучения головного мозга человека, миниатюризацией и снижением стоимости потребительских интерфейсов, которые получают сигналы головного мозга.

Нейропротезирование — дисциплина, лежащая на стыке нейробиологии и биомедицинской инженерии. С помощью электродов, компьютера и силы мысли, устройство может помочь пациентам с моторными или сенсорными трудностями двигаться, чувствовать, слышать.

Нейроконструирование — это соединение робототехнических технологий с человеческими интерфейсами, результатом которого является любое снятие человеческих показателей.

Теория нейронаук — междисциплинарная область знаний, занимающаяся изучением нейронных процессов. Нейронауки включают в себя целый ряд областей, таких как когнитивная наука, химия, информатика, инженерия, лингвистика, медицина, физика, философия и психология.



В Калининградской области понемногу развиваются нейротехнологии. В центре развития одарённых детей в поселке Ушаково Гурьевского городского округа это тоже не исключение.С 26 февраля по 3 марта команда обучающихся Детско-юношеского центра города Гусева, попала в образовательный поток № 09/66 инженерно-технического направления, в рамках которого параллельно проходит Региональный чемпионат по нейротехнологиям для обучающихся 7-11 классов.Нейротехноло́гии — это любые технологии, которые оказывают фундаментальное влияние на то, как люди понимают мозг и различные аспекты сознания, мыслительной деятельности, высших психических функций.В течение нескольких дней участникам потока и командам Чемпионата предстоит пройти образовательный курс из пяти лабораторий. После чего школьникам предстоит разработать и защитить свои идеи и проекты на Фестивале достижений и медиа-проектов, который состоится в эту пятницу, 2 марта.Хочется, чтобы такие мероприятия проходили намного чаще, ведь это очень познавательно и весело заводить новые отношения с людьми. Участники даже не замечают, как погружаются в мир нейротехнологии.Желаем нашей команде удачи и новых побед в этом направлении!