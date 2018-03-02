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Информационный сайт города Гусева

Владимир Путин дал команду на запуск Маяковской и Талаховской ТЭС

2 марта 2018, 16:46
Владимир Путин дал команду на запуск Маяковской и Талаховской ТЭС
Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской теплоэлектростанций в Калининградской области в рамках рабочей поездки в регион. Церемония ввода в эксплуатацию теплоэлектростанций состоялась в режиме видеоконференции в ходе посещения главой государства Маяковской ТЭС. Об этом рассказали на сайте Кремля.

«В общем, работа очень масштабная, интересная, и что хотел бы особенно отметить, это то, что всё оборудование, практически всё целиком, которое здесь поставлено, — это оборудование российского производства. Кооперация очень большая, со всех регионов Российской Федерации», — сказал Владимир Путин.

По мнению главы государства, работа новых ТЭС позволит не только надёжно обеспечить энергоснабжение всего региона, но и создаст определённые резервы на перспективу.

По завершении церемонии Президент ознакомился с работой теплоэлектростанции. Владимиру Путину также рассказали об особенностях энергосистемы Калининградской области и значении введённых в работу генерирующих мощностей.

Тем временем, на видеохостинге YouTube появилось видео с якобы проездом кортежа президента Российской Федерации через город Гусев.
Путин тэс
668 просмотров   |   5 комментариев
Новость отредактирована Сегодня, 18:05
Причина: Добавлено видео
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Гость Сергей
# 1Гость Сергей
Почему до сих пор нет пиз - до-бо лов ?
Сегодня, 16:58   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 2Гость.
Цитата: Гость Сергей
Почему до сих пор нет пиз - до-бо лов ?

Вы первый.
Сегодня, 17:01   ЦитироватьОтветить4
Вова Путин
# 3Вова Путин
Почему у вас не работают ссылки?
Сегодня, 17:07   ЦитироватьОтветить0
Гость андрей
# 4Гость андрей
Кто из сотрудников был на открытии.Реально Путин был?
Сегодня, 17:35   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 5Гость Андрей
Реально Президент России Владимир Путин, министр энергетики России Александр Новак, вице-премьер Правительства России Игорь Сечин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В эти минуты в Калининграде проходит форум ОНФ "Правда и справедливость".
Сегодня, 18:27   ЦитироватьОтветить0

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