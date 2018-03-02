Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской теплоэлектростанций в Калининградской области в рамках рабочей поездки в регион. Церемония ввода в эксплуатацию теплоэлектростанций состоялась в режиме видеоконференции в ходе посещения главой государства Маяковской ТЭС. Об этом рассказали на сайте Кремля.
«В общем, работа очень масштабная, интересная, и что хотел бы особенно отметить, это то, что всё оборудование, практически всё целиком, которое здесь поставлено, — это оборудование российского производства. Кооперация очень большая, со всех регионов Российской Федерации», — сказал Владимир Путин.
По мнению главы государства, работа новых ТЭС позволит не только надёжно обеспечить энергоснабжение всего региона, но и создаст определённые резервы на перспективу.
По завершении церемонии Президент ознакомился с работой теплоэлектростанции. Владимиру Путину также рассказали об особенностях энергосистемы Калининградской области и значении введённых в работу генерирующих мощностей.
Тем временем, на видеохостинге YouTube появилось видео с якобы проездом кортежа президента Российской Федерации через город Гусев.
Владимир Путин дал команду на запуск Маяковской и Талаховской ТЭС
2 марта 2018, 16:46
Путин тэс
668 просмотров | 5 комментариевНовость отредактирована Сегодня, 18:05
Причина: Добавлено видео
Другие новости по теме