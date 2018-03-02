Вчера, 1 марта 2018 года, в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось заседание общественной комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий МКД и общественных территорий муниципального образования «Гусевский городской округ».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на заседании были подведены итоги опроса населения по выбору территории в городе Гусеве для благоустройства.
Для приема предложений от жителей в городе было установлено 11 урн для голосований с макетами территорий и бюллетенями. Проголосовать можно было также на страницах администрации в социальных сетях и на официальном сайте администрации. Всего в опросе приняло участие 4750 человек. 73,5% респондентов посчитали, что благоустроить необходимо Исторический центр города Гусева, 18, 2% опрошенных проголосовали за Городской парк и 8, 3% — выбрали Городской сквер.
Члены общественной комиссии поддержали выбор жителей и единогласным решением Исторический центр города Гусева был выбран для реализации проекта создания комфортной городской среды.
Более 70% опрошенных посчитали, что благоустроить необходимо Исторический центр города
2 марта 2018, 18:41опрос Админстрация Гусевского района Создание комфортной городской среды
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