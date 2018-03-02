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Информационный сайт города Гусева

Более 70% опрошенных посчитали, что благоустроить необходимо Исторический центр города

2 марта 2018, 18:41
Вчера, 1 марта 2018 года, в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось заседание общественной комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий МКД и общественных территорий муниципального образования «Гусевский городской округ».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на заседании были подведены итоги опроса населения по выбору территории в городе Гусеве для благоустройства.

Для приема предложений от жителей в городе было установлено 11 урн для голосований с макетами территорий и бюллетенями. Проголосовать можно было также на страницах администрации в социальных сетях и на официальном сайте администрации. Всего в опросе приняло участие 4750 человек. 73,5% респондентов посчитали, что благоустроить необходимо Исторический центр города Гусева, 18, 2% опрошенных проголосовали за Городской парк и 8, 3% — выбрали Городской сквер.

Члены общественной комиссии поддержали выбор жителей и единогласным решением Исторический центр города Гусева был выбран для реализации проекта создания комфортной городской среды.
опрос Админстрация Гусевского района Создание комфортной городской среды
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ЖГ
# 1ЖГ
Если бы от вашего решения, что-то зависело? Кто бы вас допустил к выборам?
Вчера, 18:57   ЦитироватьОтветить0
Герштейн-Заде
# 2Герштейн-Заде
Исторический центр..да. Надеюсь,там мы увидим брусчатый камень с ул.Московской?..Помощник Президента(в то время мЕр),обещал использовать в благоустройстве ..этот.камень..(хотя в Ивашкино,он тож сгодился..та и еще кой где))..
Вчера, 19:24   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 3Гость.
А где в Гусеве Исторический центр? Тем более мы избавляемся от фашисткого наследия и западного влияния?
Вчера, 20:19   ЦитироватьОтветить0
ООО
# 4ООО
А кто рулевой обоза? Все смотрят в централ!
Вчера, 22:59   ЦитироватьОтветить0
джорж
# 5джорж
восстановить историю -вот что важно не завимисимо от политики.слабо .......
Вчера, 23:44   ЦитироватьОтветить0

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