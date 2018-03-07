/ / / По мнению областной комиссии презентация программы конкретных дел в Гусевском округе одна из лучших

Защита муниципальных программ конкретных дел (ПКД) прошла в правительстве региона.
Программы оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли заместитель председателя правительства — министр по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба, представители регионального министерства строительства и ЖКХ, министерства финансов, ассоциации муниципальных образований области.
Лучшие презентации программы, по мнению комиссии, подготовили администрации Гусевского, Зеленоградского, Озёрского, Черняховского и Янтарного городских округов.
По словам Александра Торбы, жители региона напрямую повлияли на принятие решений по выбору первоочередных объектов, которые будут выполнены в рамках ПКД. Муниципальные программы сформированы с учетом наказов, пожеланий, коллективных предложений граждан, а также результатов опросов на сайте «Активный гражданин | Калининградская область». При помощи этого информационного портала уже в этом году население сможет контролировать реализацию ПКД.
По итогам голосования на интернет-ресурсе наибольшее количество голосов отдано за объекты Гвардейского (14,6% всего населения), Янтарного (11,3%) и Мамоновского (10,99%) городских округов. Благодаря активности жителей эти три муниципалитета по решению главы региона получат дополнительное финансирование. С рейтингом муниципальных образований по активности жителей можно познакомиться по ссылке.
«Муниципальные программы благоустройства представляют собой малые дела в городах и посёлках Калининградской области, которые, в конечном счёте, определяют качество жизни населения. По поручению губернатора не менее 50% средств ПКД должно быть направлено на улучшение качества водоснабжения. Не менее важные направления — обустройство объектов освещения, тротуаров, детских площадок. Во время защиты программ в правительстве мы отобрали проекты с оптимальной ценой и привлекательным внешним видом. Будем рекомендовать использовать лучшие муниципальные практики и на других территориях», — сообщил Александр Торба.
В числе критериев оценки программ — комплексный подход к благоустройству муниципалитета. Эксперты обращали внимание, является ли ПКД в 2018 году логичным и разумным продолжением благоустройства в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды и других программ. Такой подход комиссия отметила в программах Зеленоградского, Пионерского, Черняховского, Янтарного и Гвардейского городских округов.
Напомним, объём финансирования ПКД из областного бюджета в этом году составит 190 миллионов рублей.
По мнению областной комиссии презентация программы конкретных дел в Гусевском округе одна из лучших
7 марта 2018, 12:55программа конкретных дел
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