/ / / Городская администрация защитила программу конкретных дел на 2018 год

Из года в год руководство муниципалитета и сотрудники администрации отстаивают свою позицию при защите Программы конкретных дел. В этом году, по решению регионального Правительства, к этому вопросу подключили представителей общественности и средств массовой информации. Причем, прежде чем защищать мероприятия, которые муниципалитет запланировал для реализации в ПКД, все объекты благоустройства были представлены на сайте «Активный гражданин», чтобы гусевцы имели возможность сами выбрать ту или иную улицу для ремонта тротуара, или тот или иной двор, где необходимо установить детскую игровую площадку. Вместе с гусевцами защищал интересы муниципалитета и вице-спикер Калининградской областной Думы Александр Богданов.
Так в разделе «Улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания населения» гусевцам предложено было проголосовать за тротуары по улицам: 9 мая, Молодежной и Профсоюзной. Кроме этих тротуаров в городе, по поручению Правительства региона в этом году будет отремонтирован тротуар по улице Зеленой в поселке Фурманово.
Согласно разделу «Обустройство детских игровых площадок» и голосованию гусевцев площадки будут установлены во дворах домов: №43 по ул. Железнодорожной, №1 по ул. Ю. Смирнова, №6 ул. Малахова и №12 по улице Победы. Каждая площадка будет состоять из шести элементов, а территория будет устлана щепой.
Активно гусевцы и жители округа голосовали в разделе «Устройство уличного освещения». В этом году будет обустроено уличное освещение по улице Вокзальной в городе, а также на улице Центральной в поселке Фурманово, на улице Колхозной в поселке Липово, на улице Маяковского в поселке Маяковское, на улице Дружбы в пос. Первомайское и в поселке Северный. Причем, если на некоторых улицах придется устанавливать опоры освещения, то иных улицах светильники будут смонтированы на существующие опоры.
«Все светильники, которые будут установлены в рамках Программы конкретных дел, будут энергосберегающие светодиодные», - заверил Евгений Михайлов вице-премьера Александра Торбу.
Согласно разделу «Озеленение и ландшафтный дизайн» и голосованию на портале «Активный гражданин» в этом году муниципалитет закупит 85 контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов, а также 25 урн для установки их на отремонтированных тротуарах. Ряд контейнеров будет установлен на существующих площадках для сбора ТБО взамен уже изживших свой срок, а также будут установлены на новых площадках.
Как и в прошлом году, большая часть денежных средств Программы конкретных дела будет направлена в раздел «Обустройство объектов водоснабжения».
«В рамках запланированных мероприятий в этом году будет произведена модернизация двух водоподъемных скважин, которые были пробурены в 1994 и 1998 годах, - говорит Евгений Михайлов. - Мы планируем произвести замену насосного оборудования с частотным регулированием, установить систему автоматизации и диспетчеризации процесса подъема исходной воды и заменить павильоны из полузаглубленного исполнения в надземное. Данные работы позволят стабилизировать давление в водоводах и снизить число аварийных ситуаций, что значительно улучшит предоставление качества услуг населению».
Также в рамках ПКД будет произведен капитальный ремонт участка водопроводной сети по переулку Дальнему в городе и в поселке Северный. А в поселке Приозерное будет капитально отремонтирована водоподъемная скважина.
«В прошлом году мы отказались от ремонта водонапорных башен Рожновского в поселках Калининское, Юдино, Северный, Ольховатка, Приозерное, Еловое, Кубановка и Красногорское, - говорит Евгений Михайлов, - вместо этого мы установили насосное оборудование с частотным регулированием на водоподъемные скважины. Тем самым мы улучшили давление в водопроводных сетях, а жители поселков стали получать более качественную услугу».
Вице-премьер Александр Торба похвалил решение муниципальных властей по этому вопросу и рекомендовал коллегам проецировать опыт гусевцев на остальные муниципалитеты региона.
«Отказавшись от ремонта водонапорных башен и установив насосное оборудование с частотным регулированием, гусевцы избавились не только от проблем с ремонтом башен, - говорит Александр Торба, - но и от проблем с качеством воды. Ведь зачастую вода в башнях со временем затухает».
Гусевские власти успешно защитили мероприятия, запланированные в «Программе конкретных дел (ПКД) по комплексному благоустройству территории МО «Гусевский городской округ» на 2018 год и уже приступили к реализации. На днях будут объявлены конкурсы на выполнение работ. В свою очередь власти региона разрешили использовать экономию средств, которая будет образована при реализации указанных выше мероприятий, на дальнейшее благоустройство округа. К тому же опыт у гусевцев есть. Так, благодаря сложившейся экономии при реализации ПКД в 2017 году, дополнительно было отремонтировано пять тротуаров.
Сергей Каюков «За доблестный труд»