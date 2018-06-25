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Хорошие темпы выполнения программы конкретных дел будут поощряться

25 июня 2018, 15:53
Хорошие темпы выполнения программы конкретных дел будут поощряться
Об этом заместитель председателя регионального правительства — министр по муниципальному развитию и внутренней политике заявил во вторник в ходе видеоконференции с главами администраций муниципалитетов, комментируя ход реализации программы конкретных дел (ПКД) в 2018 году, рассказывает «За доблестный труд».

По словам Александра Торбы, муниципальные образования, которые хорошо справляются с ПКД, по решению губернатора имеют шансы получить поддержку регионального правительства и право использовать до конца года экономию, образовавшуюся в ходе выполнения программы, на дополнительные объекты.

В ходе видеоконференции Александр Торба помимо контроля за качеством реализации ПКД акцентировал внимание глав администраций на важности публичной приёмки объектов, выполненных в ходе муниципальных программ, с привлечением депутатов, общественников и местных жителей.

Напомним, в 2018 году на реализацию программы конкретных дел из областного бюджета выделено 190 миллионов рублей. По поручению губернатора Антона Алиханова не менее 50% финансирования направлено на улучшение качества водоснабжения.

В Гусевском городском округе в рамках Программы уже закуплены контейнеры для сбора ТБО, урны, которые будут установлены на городских улицах. Полностью завершен монтаж шести детских площадок, их приемку врио главы администрации Александр Китаев проведет лично с представителями общественных организаций и жителей домов. Также произведен ремонт водоподъемной скважины в поселке Приозерное. Объявлен конкурс на ремонт тротуаров по четырем улицам как в городе, так и на селе. И заключен контракт на выполнение работ по ремонту уличного освещения.

ПКД курируется министерством по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. В этом году при помощи сайта «Активный гражданин/Калининградская область» в её формировании приняли участие более 20 тысяч жителей региона.
программа конкретных дел
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