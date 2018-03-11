Воспитанник ДЮЦ занял первое место в Международном научно-техническом, системно-инженерном конкурсе «НТСИ-SkАРТ». Об этом 10 марта на своей странице в ВКонтакте написала директор заведения Татьяна Гаврилова.
«Сегодня был суперфинал в Сколково, 10 суперфиналистов, а мы первые!!! Артем Чубинец, Елена Николаевна, поздравляю! Спасибо за высочайший результат!» — написала Татьяна Гаврилова.
Поздравляем с этой победой и благодарим за прославление нашего городка. Желаем в дальнейшем таких побед как можно больше.
Воспитанник ДЮЦ занял первое место в Международном конкурсе «НТСИ-SkАРТ»
11 марта 2018, 19:44ДЮЦ
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