Сборная КВН города Гусева заняла первое место в своём блоке по итогам фестиваля лиги «Поволжье»

12 марта 2018, 23:21

Команда КВН города Гусева при поддержке регионального агентства по делам молодежи и муниципального образования «Гусевский городской округ» представляла наш город и всю Калининградскую область в Центральной лиге КВН «Поволжье» в Казани.



Наша команда набрала 4,5 балла, заняв таким образом первое место в своем блоке.



«Это были пять дней упорного труда и сна по 4 часа. Мы очень рады первому месту, но есть еще много моментов, над которыми нужно трудится. Спасибо всем, кто поддерживал и верил! Надеемся на продуктивный сезон и хороший результат», — поделились впечатлением участники команды.



Следующая игра пройдет в Чебоксарах, так как «Поволжье» — это единственная официальная лига, игры которой проходят в разных городах.

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