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Информационный сайт города Гусева

В местной администрации прошла видеоконференция на тему готовности к выборам

14 марта 2018, 13:13
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов и члены участковых избирательных комиссий округа приняли участие во Всероссийской рабочей видеоконференции на тему готовности избирательных комиссий к проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Во время видеоконференции были рассмотрены вопросы организации предстоящих выборов. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова напомнила, что те избиратели, которые по уважительной причине (плохое самочувствие, состояние здоровья или инвалидность) не могут прийти проголосовать на свой избирательный участок имеют возможность проголосовать на дому. Для этого необходимо лично или по телефону подать заявку в участковую избирательную комиссию не позже 14:00 18 марта 2018 года, указав причину, ФИО и адрес.

Во время видеоконференции был также озвучен номер телефона Информационного справочного центра ЦИК РФ — 8-800-707-2018. При возникновении любых вопросов в единый день голосования, члены участковых избирательных комиссий и любой избиратель могут получить консультацию по данному номеру.
Админстрация Гусевского района выборы
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