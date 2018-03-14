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Информационный сайт города Гусева

Александр Кравченко: Гусевская ЦРБ может дать фору многим больницам в Московской области

14 марта 2018, 15:46
Александр Кравченко: Гусевская ЦРБ может дать фору многим больницам в Московской области
В интервью «Новому Калининграду» министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал, что по уровню Гусевская районная больница может дать фору многим больницам в Московской области.

«Та же Гусевская районная больница по уровню может фору дать очень многим районным больницам в Московской области. Там сегодня и специалисты, и оборудование есть для того, чтобы высокотехнологичную помощь оказывать. И они сейчас этим начинают заниматься и получать разрешительную документацию. Равно как и Советске много чего есть, и есть мотивированные люди. Но там имущественный комплекс состоит из 15 зданий, руководителю собрать все это, чтобы работало, трудно», — ответил министр на утверждение корреспондента о том, что в муниципальных больницах нет условий.

Также Александр Кравченко высказал мнение о том, что нельзя поддерживать только областную больницу или перинатальный центр, а остальное спустить на тормозах. Неправильно, когда каждого больного с мало-мальски значимым заболеванием мы вынуждены эвакуировать в областную больницу. Даже несмотря на то, что область компактная и тут хорошая транспортная доступность. Но мы должны больного из Советска в подавляющем большинстве случаев лечить в Советске, а из Краснознаменска — в Краснознаменске или в Гусеве.

Полную версию интервью можно прочитать на сайте «Новый Калининград.Ru».
больница
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местный житель
# 1местный житель
наша шикарная клиника фору может дать лишь в неуважении к больному, приходится сидеть часами в очереди. А наши врачи специалисты бегают из кабинета в кабинет создавая видимость работы. Только лишь единицы работают!!! А как стариков выкидывают из стационара это отдельная песня.
Сегодня, 19:30   ЦитироватьОтветить11
9 тысяч зарплата
# 29 тысяч зарплата
министр здравоохранения? не смешите мои пейсы,ребёнка от горшка оторвали и сделали губернатором,эти индивидуумы не имеют образования самого элементарного, крысы что их поставили на посты скоро,,,,,,,,,,,,
Сегодня, 20:57   ЦитироватьОтветить2
лола
# 3лола
Как быстрее на тот свет отправить- тут оно фору всему миру дадут!
Сегодня, 21:06   ЦитироватьОтветить1
лола
# 4лола
лола,
лола,
Цитата: лола
Как быстрее на тот свет отправить- тут они фору всему миру дадут!
Сегодня, 21:07   ЦитироватьОтветить0
лола
# 5лола
Как быстрее на тот свет отправить- тут они фору всему миру дадут!
Сегодня, 21:08   ЦитироватьОтветить0
антон
# 6антон
Эта клиника больше никак не назвать хамство и неуважение сам столкнулся нераз поэтому лучше за деньги в Эдуар сходить..Один Ионов чего стоит.
Сегодня, 21:19   ЦитироватьОтветить1

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