В интервью «Новому Калининграду» министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал, что по уровню Гусевская районная больница может дать фору многим больницам в Московской области.
«Та же Гусевская районная больница по уровню может фору дать очень многим районным больницам в Московской области. Там сегодня и специалисты, и оборудование есть для того, чтобы высокотехнологичную помощь оказывать. И они сейчас этим начинают заниматься и получать разрешительную документацию. Равно как и Советске много чего есть, и есть мотивированные люди. Но там имущественный комплекс состоит из 15 зданий, руководителю собрать все это, чтобы работало, трудно», — ответил министр на утверждение корреспондента о том, что в муниципальных больницах нет условий.
Также Александр Кравченко высказал мнение о том, что нельзя поддерживать только областную больницу или перинатальный центр, а остальное спустить на тормозах. Неправильно, когда каждого больного с мало-мальски значимым заболеванием мы вынуждены эвакуировать в областную больницу. Даже несмотря на то, что область компактная и тут хорошая транспортная доступность. Но мы должны больного из Советска в подавляющем большинстве случаев лечить в Советске, а из Краснознаменска — в Краснознаменске или в Гусеве.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте «Новый Калининград.Ru».
Александр Кравченко: Гусевская ЦРБ может дать фору многим больницам в Московской области
14 марта 2018, 15:46
больница
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