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В Калининграде наградили победительниц конкурса «Женщина года-2017»

15 марта 2018, 11:42
В Калининграде наградили победительниц конкурса «Женщина года-2017»
Торжественное мероприятие, объединившее более 200 представительниц прекрасного пола, состоялось в среду, 14 марта, в Кафедральном соборе. В шестой раз в Калининграде чествовали женщин, вносящих весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Наградили участниц и победительниц конкурсного отбора спикер областной Думы Марина Оргеева, заместитель председатель регионального правительства Илья Баринов, министры Наталья Шевцова и Анжелика Майстер, уполномоченный по правам ребенка Ирина Ткаченко, представители общественных организаций.

«Благодаря социальной активности женщин мы всегда знаем о проблемах, которые нам необходимо разрешить. Вы настойчиво и бескомпромиссно боретесь за социальную справедливость, ищете поддержку в решении важных вопросов. Очень важно, что каждая из вас выступает с предложениями по выходу из непростых ситуаций, помогает развивать нашу Калининградскую область», — отметил Илья Баринов.

Заместитель председателя правительства вручил награды в номинации «Милосердие», где принимали участие сотрудницы детских домов, руководители и специалисты, осуществляющие деятельность в сфере социальной защиты населения.

Победительницей стала Любовь Грушко — директор Комплексного центра социального обслуживания населения Гусевского городского округа. Она провела межмуниципальный туристический слет для пожилых людей, инвалидов и работников социальной сферы, создала команду «Что? Где? Когда?» из людей с ограниченными возможностями здоровья. Вторым победителем в этой номинации стала директор Детского дома интерната для умственно отсталых детей «Маленькая страна» в поселке Крылово Светлана Марейчева. Под её опекой находятся 130 детей-инвалидов. Это социальное учреждение участвовало в международном конкурсе «Золотые руки».

Награду «За вклад в возрождение села» вручала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова. В этом году победителем в данной номинации стала Ирина Мелкозерова — руководитель перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива «Наш продукт» из Гурьевского округа. Организация ранее была награждена золотой медалью международной выставки «Агрорусь-2017» как лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив России.

Министр социальной политики Анжелика Майстер поздравила участниц в номинации «Преодоление», которая присуждается за работу в сфере социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Победительницей в этом направлении стала Светлана Николаева — технический работник отделения Зеленоградского культурно-досугового центра в поселке Луговское. Светлана Николаева воспитывает 8 детей, в том числе 6 приемных. Кроме того, она активный участник вокальных конкурсов, занимается декоративно — прикладным творчеством.

В номинации «Достижения в воспитании детей» принимали участие многодетные матери, внесшие весомый вклад в нравственное и гражданское воспитание детей, в развитие их творческого потенциала. Награду победительнице — маме 16 детей, из которых 12 приемных, Ольге Ванюковой из Гусева вручила уполномоченный по правам ребенка Ирина Ткаченко.

Всего были озвучены победительницы в 14 номинациях — «Гражданская позиция», «За вклад в возрождение села», «Доброе сердце», «Возрождение духовности», «Служение людям», «Деловая женщина», «Хранительница (продолжательница) национальных ремесел», «Честное слово», «Учитель», «Преодоление», «Справедливость и защита», «Достижение в воспитании детей», «Горячее сердце», «Милосердие». Наград удостоены жительницы области разных возрастов и профессий: многодетные матери, социальные работники, педагоги, врачи, руководители общественных организаций, журналисты, предпринимательницы и библиотекари.
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